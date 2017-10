Producatorul de gaze detinut de stat, Romgaz, a incheiat un contract in valoare de 103,2 milioane lei cu transportatorul national de gaze Transgaz, pentru transportul gazelor in perioada 1 octombrie 2017-1 octombrie 2018, potrivit unui raport transmis marti Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

”Plata se va face la 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii”, arata raportul citat de news.ro.

Romgaz este controlata de Ministerul Energiei, in timp de actionarul majoritar al Transgaz este Ministerul Economiei.

Romgaz a realizat in primul semestru al acestui an un profit net de 868 milioane lei (190 milioane euro), cu 41,1% mai mare fata de nivelul inregistrat in perioada similara a anului trecut.

Cifra de afaceri a producatorului de gaze Romgaz a crescut in primul semestru din acest an cu 29,3%, la 2,39 miliarde lei, in conditiile in care productia de gaze naturale a urcat cu 16,5%, la 2,559 miliarde metri cubi.

Trasgaz, un monopol al transportului de gaze naturale controlat de stat, a inregistrat in primul semestru din acest an un profit net de 400,5 milioane lei (87,5 milioane euro), in crestere cu 42,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pe fondul cresterii cifrei de afaceri cu 26%.

Compania si-a majorat cifra de afaceri cu 26,2% in primul semestru fata de aceeasi perioada din 2016, pana la 1,03 miliarde lei (circa 226 milioane euro).

Sursa foto: Compania