Sebastian Valentin Dumitrescu, in varsta de 94 de ani, actionar minoritar al Oil Terminal Constanta, a cerut convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor in vederea alegerii membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.

Votul cumulativ este un procedeu de votare avantajos in special pentru actionarii minoritari, prin care fiecare actionar are dreptul la un numar de voturi egal cu numarul actiunilor detinute, inmultit cu numarul pozitiilor de membri ai consiliului de administratie supuse la vot sau cu numarul propunerilor care urmeaza sa fie rezolvate.

Sebastian Valentin Dumitrescu controleaza 13,05% din capitalul social al operatorului terminalului petrolier la Marea Neagra.

”Societatea Oil Terminal informeaza actionarii cu privire la faptul ca Dumitrescu Sebastian Valentin, in calitate de actionar al societatii, cu o pondere de 13,05% din capitalul social, a solicitat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor in vederea alegerii membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ”, arata un comunicat emis de Oil Terminal.

Consiliul de Administratie urmeaza sa convoace Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

I luna iulie, compania a anuntat ca Sebastian Valentin Dumitrescu a dat in judecata operatorul terminalului petrolier la Marea Neagra, solicitand intre altele constatarea nulitatii absolute a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor privind majorarea de capital a companiei.

”Societatea Oil Terminal informeaza actionarii cu privire la faptul ca in data de 19 iulie 2017 s-a primit la sediul societatii o cerere de chemare in judecata formulata de catre Dumitrescu Sebastian Valentin, actionar al societatii, prin care solicita: constatarea nulitatii absolute partiale a art. 12 alin. 6 din Actul Constitutiv al Oil Terminal, constatarea nulitatii absolute integrale a hotararii AGEA din 10 octombrie 2016 privind majorarea de capital al Oil Terminal”, a informat compania, in luna iulie.

Actiunile Oil Terminal cresteau marti cu 1,2%, compania fiind evaluata astfel pe Bursa de Valori Bucuresti la 96 mil. lei.

