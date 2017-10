“Ma face sa ma simt nelinistit, deoarece vedem o efervescenta a acestor indicatori sociali”, a declarat, pentru CNBC, Boris Schlossberg, trader si strategist in cadrul BK Asset Management.

Gandind in mod traditional, o crestere a numarului de investitori optimisti indica faptul ca o buna parte din stirile pozitive sunt deja incluse in preturile inregistrate de actiuni in momentul de fata. De asemenea, din punct de vedere pratic, faptul ca pentru fiecare investitor pesimist exista patru investitori optimisti ar putea sa indice faptul ca in piata exista mai multi potentiali vanzatori decat cumparatori.

De mentionat insa ca nu este pentru prima data cand raportul Investors Intelligence bull/bear a ajuns la 4, acelasi lucru avand loc si in 2014, dupa care S&P 500, unul dintre principalii indici ai Bursei din New York, a continuat sa inregistreze cresteri semnificative.

Schlossberg sustine insa ca acest fapt, precum si existenta altor indicatori “soft”, precum cresterea numarului de cautari in Google a termenului “buy the dip” (cumpara pe scadere – strategia de achizitionare a actiunilor dupa o serie de scaderi) sau aparitia unui numar tot mai mare de stiri optimiste in deschiderea publicatiilor media sunt indicatori puternici ai faptului ca “o miscare de revers a trendului va avea loc in curand”.

“Sunt foarte precaut in momentul de fata. Intram intr-un teritoriu unde trebuie sa fim precauti”, a mai adaugat Boris Schlossberg.

Bursa din New York a urcat anul acesta cu 14,2%, in vreme ce Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 13,8%. In ciuda evolutiilor per ansamblu similare din 2017, BVB a avut o evolutie mai slaba in anii care au urmat crizei financiare. De asemenea, Bursa de la Bucuresti a inregistrat o serie de scaderi modeste in ultimele luni, in vreme ce piata americana si-a continuat ritmul constant de cresteri.

Sursa foto: Shutterstock