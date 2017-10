Actionarii vor incasa astfel 1,94/actiune, data platii urmand sa fie 29 noiembrie 2017. Data de inregistrare a fost stabilita pe 8 noiembrie.

Titlurile Romgaz se tranzactionau vineri pe bursa la un pret de 31,9 lei, iar avand in vedere aceasta cotatie randamentul dividendelor suplimentare este de 6%.

Romgaz a distribuit deja in acest an un dividend brut de 3,82 lei/actiune (randament 12% la preturile actuale).

Producatorul de gaze naturale si-a marit profitul net cu 41,1% in primul semestru din 2017, impulsionat de revenirea consumului de gaze naturale. Compania de stat a inregistrat un castig net de 868 mil. lei in prima jumatate a acestui an, comparativ cu 615 mil. lei in perioada similara din 2016. Evolutia a fost pozitiva si la nivel trimestrial, profitul Romgaz in T2 2017 fiind in urcare cu 158% fata de T2 2016.

Sursa foto: Shutterstock