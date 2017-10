Goldring, societatea de brokeraj care intermediaza oferta publica initiala (IPO) desfasurata de Transilvania Broker (TBK), a anuntat inchiderea anticipata a ofertei, dupa ce in piata se inregistrase o suprasubscriere inca de marti.

Data stabilita pentru alocarea actiunilor este 26 octombrie 2017, in vreme ce data tranzactiei este 27 octombrie 2017.

Marti, in prima zi a IPO-ului Transilvania Broker, investitorii au subscris 915.000 actiuni TBK, in conditiile in care intreaga oferta cuprinde cel mult 625.000 de actiuni.

Majoritatea ordinelor (434 din 465) au fost facute la pretul maxim al ofertei, de 15,5 lei, subscrierile vizand 871.195 de actiuni. Investitorii care au subscris in primele doua zile lucratoare ale ofertei (24 si 25 octombrie) beneficiaza de un discount de 7% din pretul final al ofertei.