Afacerile companiei s-au redus cu 4% in acest interval de timp, ajungand la 294,6 mil. lei la finalul lunii septembrie. Scaderea principalilor indicatori ai Teraplast vine in conditiile in care compania se confrunta cu o scadere semnificativa a proiectelor de infrastructura locala, realizate de municipalitati cu fonduri UE.

Teraplast a cumparat anul acesta achizitia producatorului de panouri sandwich Interlemind din Serbia. Cumparata in iunie cu 4,3 mil. euro si inaugurata in luna octombrie, aceasta este prima fabrica din strainatate deschisa dupa 1990 si aflata integral in proprietatea unei firme romanesti.

TeraSteel Serbia va deservi tari precum Serbia, Bulgaria, Macedonia, Bosnia, Croatia si Muntenegru, dar si piete secundare precum Ungaria, sudul Romaniei si nordul Greciei.

Capacitatea de productie a noii fabrici din Leskovac se ridica la peste 2,2 milioane de mp pe an, beneficiind de aceleasi utilaje moderne, ca si in cazul fabricii Terasteel Bistrita. In 2018, fabrica Terasteel din Serbia isi propune sa vanda produse in valoare de peste 28 de milioane de euro.

Tot in 2017, grupul a incheiat acordul pentru achizitionarea pachetului de 60% din compania Depaco, al doilea jucator de pe piata de tigla metalica, prin brandul Wetterbest. Seria de achizitii a continuat cu preluarea Politub, unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata tevilor de apa si gaz, care a intrat integral in portofoliul Teraplast incepand cu luna octombrie.

Cele trei achizitii au condus la aprobarea unei majorari a planului de investitii pe 2017 al grupului, cu peste 14%, de la 84 milioane de lei, la 96 milioane de lei, in septembrie anul curent.

Grupul Teraplast include societatea Teraplast (producator de tevi, granule si profile din PVC), filialele TeraSteel Bistrita si Terasteel Serbia (producatori de panouri sandwich si structuri metalice zincate), Teraglass (producator de ferestre si usi din PVC), Teraplast Logistic (incepand cu iunie 2016 coordoneaza activitatile logistice ale Grupului), Teraplast Ungaria (distribuitor), Politub (producator de tevi din polietilena) precum si societatea controlata in comun Depaco (producator de tigla metalica).

Sursa foto: Compania