„Au intrat in acest legislativ si formatiuni noi. Este un lucru bun pentru democratie, lucru bun pentru Parlament care are astfel o reprezentativitate mai mare. Este important sa aflam si sa dezbatem puncte de vedere noi exprimate de reprezentanti noi. Este esential ca partidele din opozitie sa-si poata exprima punctele de vedere cu toata vigoarea. Cred ca avem acum sansa sa facem din nou vii actele de civilitate parlamentare asa cum ele au fost trasmise de la inceputul anilor 90”, a afirmat Liviu Dragnea. Deputatul le-a cerut colegilor parlamentari sa lase la o parte „interesele mici” atunci cand este vorba despre interesul tarii, conform News.ro.

„Dragi colegi, as vrea sa va propun ca incepand de astazi sa incercam sa fim nu doar colegi, va invit sa fim parteneri, va invit sa fim o echipa care trage in directia binelui public. Nu e cazul sa formam cu totii un partid mare si unic. Dimpotriva, e necesar ca fiecare partid sa-si faca auzita vocea si sa lupte pentru ideile in care crede. Ceea ce va cer este sa privim impreuna la proiectele mari, sa lasam la o parte interesele mici atunci cand este in discutie interesul tarii”, a subliniat presedintele Camerei Deputatilor. Liviu Dragnea a sustinut ca misiunea deputatilor este sa refaca reputatia Parlamentului si sa faca ordine in legislatia romaneasca.

„Parlamentul Romaniei este o institutie peste care ultimii ani au asternut o reputatie discutabila. E misiunea noastra sa refacem reputatia Parlamentului si nu putem face asta decat colaborand, decat lucrand cu responsabilitate civica si nationala. Cred ca a doua misiune esentiala a acutalului Parlament este aceea de a face ordine in legislatia romaneasca. S-au adoptat in decursul anilor prea multe legi care se bat cap in cap, care sunt inadecvate, care incurca societatea si raporturile intre institutii. Actualul Parlament are aceasta datorie de a pune ordine in acest hatis legislativ”, a afirmat presedintele Camerei Deputatilor. Acesta a tinut sa precizeze ca activitatea de control a institutiilor pe care Parlamentul e abilitat sa o exercite „nu trebuie sa mai fie mimata”.

„Voi initia un proces parlamentar prin care, impreuna cu toate institutiile abilitate ale statului, dar in primul rand cu Guvernul, Parlamentul sa faca ordine in legislatie si sa clarifice raporturile dintre institutii Sunt convins ca impreuna putem realiza o adevarata reforma a legislatiei constitutionale. Nu avem dreptul sa mai ratam acest proiect. Tine de noi sa restabilim puterea institutionala a Parlamentului si vreau sa pornim impreuna acest proces. Activitatea de control a institutiilor pe care Parlamentul e abilitat sa o exercite nu trebuie sa mai fie mimata. De asemenea, Parlamentul este locul unde se naste legea, dar si locul unde se stopeaza abuzul in aplicarea ei”, a conchis presedintele Camerei Deputatilor.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost ales, miercuri, in functia de presedinte al Camerei Deputatilor, cu 216 voturi ”pentru” si 101 voturi ”impotriva”. Rezultatul votului secret, cu buletine, a fost anuntat de la tribuna Camerei Deputatilo