THE ASSOCIATED PRESS scrie ca Liviu Dragnea, presedintele PSD, care a obtinut victoria in alegerile parlamentare de la 11 decembrie, a propus miercuri ca Sevil Shhaideh sa preia functia, un anunt surprinzator ”deoarece numele ei nu este larg cunoscut in Romania”, conform News.ro.

Shhaideh, in varsta de 52 de ani, este membra a partidului, dar nu a candidat pentru un mandat in Parlament, a fost ministru al Dezvoltarii Regionale timp de sase luni in 2015, iar in prezent lucreaza la Ministerul Dezvoltarii, o prezinta agentia americana. Presedintele Klaus Iohannis se consulta cu liderii politici inainte sa nominalizeze un premier, care are nevoie de aprobarea Parlamentului, precizeaza agentia, care adauga ca, in cazul in care o va obtine, va deveni ”prima femeie premier musulman”.

Dragnea, care nu poate candida din cauza ca a fost condamnat pentru frauda electorala, a catalogat miercuri aceasta condamnare sa din aprilie 2016 ca ”nedreapta”, iar legea care-l impidica sa candideze drept ”profund neconstitutionala”, scrie AP, care adauga ca noul Parlament poate modifica acest text din 2001.

El a fost ales ulterior presedinte al Camerei Deputatilor, iar fostul presedinte al Senatului Calin Popoescu Tariceanu a fost reales, mai scrie AP, care adauga ca Dragnea continua sa fie presedintele partidului si urmeaza sa aiba o influenta semnificativa asupra unui eventual Guvern Shhaideh.

PSD a obtinut ”cu usurinta” o victorie in scrutinul de la 11 decembrie, insa nu si majoritatea si va fi nevoit sa guverneze cu un partener minoritar, precizeaza Associated Press un material preluat de publicatia turca DAILY SABAH. REUTERS scrie ca impreuna cu ALDE, PSD detine o ”majoritate absoluta” de 250 dintre cele 465 de mandate din Camera.

Dragnea a spus clar ca intentioneaza sa fie putetrea din spatele noului Guvern, scrie agentia internationala cu sediul in Canary Warf la Londra, si adauga ca cei doi sunt apropiati. ”El a fost martor la casatoria ei, in 2011, cu un fost consultant la Ministerul Agriculturii nascut in Siria”, precizeaza agentia. Iohannis urmeaza sa desemneze un premier pana vineri.

PSD-ul, care a promis salarii si pensii mai mari in campanie, spera ca Dragnea, care controleaza strans partidul, sa candideze pentru functie, insa Iohannis a subliniat ca va refuza orice candidat cu dosar penal. THE NEW YORK TIMES scrie ca, in cazul in care obtine votul Parlamentului, Shhaideh va fi atat prima musulmana, cat si prima femeie premier a Romaniei.

”De obicei liderul celui mai mare partid este desemnat de presedinte ca premier”, insa Dragnea ”ar fi fost o alegere problematica”, scrie ziarul, referindu-se la condamnarea la doi ani cu suspendare. ”Este o alegere surprinzatoare”, a declarat Sergiu Miscoiu, un profesor de stiinte politice de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj, citat de ziar. ”Oamenii se asteptau la cineva controlat de Dragnea, din ierarhia partidului, nu la un nume relativ nou”, explica el.

”Alegerea lui Shhaideh sugereaza ca Dragnea va controla Guvernul fara sa-si asume responsabilitatea direct”, a adaugat profesorul, care apreciaza ca Iohannis nu are motive sa o respinga. Miscoiu mai spune ca aceasta alegere intentioneaza sa contracareze acuzatii de ordoxism si nationalism din campanie.

Multi observatori au fost luati, de asemenea, prin surprindere noteaza NYT, care-l citeaza pe Paul Ivan, un analist de la European Policy Center din Bruxelles, un fost diplomat roman, care spune ca numele ei nu se afla printre cele vehiculate in ultimele zile. Shhaideh este considerata mai degraba un manager decat un politician, ”este perceputa ca un tehnocrat”, spune el, adaugand ca este ”o economista care a lucrat multi ani in administratia locala si regionala”.

Shhaideh si-a petrecut cea mai mare parte din cariera in Constanta, a fost secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii cand Dragnea era ministru si i-a succedat in functie cand a demisionat in 2015, scrie ziarul, care adauga ca el a participat la nunta ei cu un om de afaceri sirian.

Shhaideh si sotul ei detin trei proprietati in Siria, potrivit unei declaratii de interese financiare din 2015, scrie NYT, care subliniaza ca ”femei musulmane sunt foarte rar sefi de stat sau guverne in Europa” si citeaza exemple din tari musulmane - Tansu Ciller, premierul Turciei in anii '90, si Atifete Jahjaga, presedinta Kosovo in perioada 2011-2016. ”Peste 80% dintre romani sunt ortodocsi, iar mai putin de 1% sunt musulmani”, precizeaza ziarul.

”Va exista o parte din electorat caruia sigur nu-i va placea acest lucru”, potrivit lui Ivan, care adauga ca romanilor nu le va placea ca primele cele mai puternice doua pozitii politice din Romania sa fie ocupate de reprezentanti ai unor minoritati etnice si religioase, in contextul in care Iohannis este protestant si de origine germana.

Insa credinta religioasa a lui Shhaideh nu o va face sa para straina romanilor, apreciaza el, adaugand ca ”in general, comunitatea musulmana din Romania, turcii si tatarii, practica un islam foarte moderat”, au trait peste 100 de ani intr-o tara nemusulmana, inclusiv sub ”regimul socialist” si noteaza ca Shhaideh ”nu are capul acoperit”. Insa o numire a lui Shhaideh pare ca nu va modifica pozitia Romaniei cu privire la migranti, scrie NYT, care aminteste ca Bucurestiul s-a opus initial sistemului de distribuire a migrantilor, originari in principal din Orientul Mijlociu si Africa de Nord.

”In mod ironic, faptul ca este musulmana o va impiedica sa fie indrazneata in domenii ca (criza) refugiatilor, numai pentru ca este usor de demonizat si spus «sigur ca spui asta, (doar) esti musulmana»”, a declarat Radu Magdin de la Smartlink Communications, un grup de consultanta. Agentia BELGA titreaza ca ”stanga arunca lestul pentru a evita o criza politica”.

Dragnea a subliniat dupa intalnirea cu Iohannis si anuntarea candidaturii lui Shhaideh ca ea se bucura de ”increderea (sa) totala” si ca nu intentioneaza sa-si ”asume responsabilitatea actiunilor guvernamentale” pe care le va indreprinde ea. Opozitia l-a acuzat pe seful PSD ca a ales ”o persoana de paie menita sa-i pregateasca terenul pentru ca el sa devina premier”, potrivit deputatului Cristian Ghinea (USR, liberal), citat de agentia belgiana.

Dragnea, in varsta de 54 de ani, a marturisit ca nu va renunta la visul de a conduce intr-o buna zi Guvernul, sugerand ca legea ”neconstitutionala” in opinia sa, deoarece prevede o sanctiune ”pe viata”, ar putea sa fie modificata in curand. Mai multi membri PSD au afirmat, de altfel, imediat dupa alegeri, ca ar cauta solutii legale pentru a ocoli textul, mai scrie Belga.

Sursa foto: Agerpres