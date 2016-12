“Alegerea surprinzatoare pentru premierul Romaniei alimenteaza speculatiile ca Dragnea va fi seful adevarat”, titreaza BLOOMBERG, care precizeaza ca liderul PSD nu si-a putut asuma conducerea Guvernului pentru ca a fost condamnat in instanta, conform News.ro.

“Alegerea sugereaza ca Dragnea ar putea vrea sa obtina mai mult timp pentru a anula restrictiile privind propria sa candidatura”, precizeaza agentia internationala, citandu-l pe politologul Andrei Taranu. „Este o propunere foarte surprinzatoare. Insa ne asteptam la un candidat care sa fie foarte obedient fata de partid si de liderul sau”, a spus el, contactat telefonic de Bloomberg.

Jurnalistii agentiei amintesc ca Romania, “a doua cea mai saraca tara din UE”, isi inlocuieste primul guvern tehnocrat de la caderea comunismului, dupa alegerile castigate de PSD cu promisiuni de reduceri de taxe si cresteri de salarii, ce au “convins alegatorii sa treaca peste anchetele de coruptie vizand mai multi dintre parlamentarii sai”.

DAILY EXPRESS noteaza ca, daca va fi confirmata in functie, Shhaideh va deveni a treia femeie musulmana de la conducerea unui stat din Europa. Tansu Ciller a fost premier al Turciei in anii ’90, iar Atifete Jahjaga a fost presedinte al Kosovo din 2011 pana in 2016. “Spre deosebire de Ciller si Jahjaga, care au ocupat pozitii (de conducere – n.r.) in tari cu majoritati musulmane, Shhaideh ar urma sa isi indeplineasca rolul intr-o tara unde peste 80% din populatie este crestin-ortodoxa”, precizeaza cotidianul britanic.

INTERNATIONAL BUSINESS TIMES explica faptul ca, desi nominalizarea lui Shhaideh “ar putea fi considerata lipsita de popularitate, analistii sugereaza ca, in realitate, va fi in mare parte lipsita de controverse”, cu atat mai mult cu cat minoritatile musulmane din Romania practica un islam foarte moderat.

FINANCIAL TIMES pune decizia PSD in contextul “intensificarii sentimentelor antimusulmane in alte zone de pe continent”. Publicatia afirma ca, desi presedintele Klaus Iohannis reprezinta Romania la summiturile UE, Shaiddeh “si-ar putea intalni de asemenea omologii din UE, dintre care o parte au avertizat in legatura cu riscurile imigratiei si islamului in Europa”.

FT il ofera ca exemplu pe premierul ungur Viktor Orban, care a criticarea crearea unor asa-numite “societati paralele” de musulmani pe continent. “Civilizatia care isi are originile in crestinism si civilizatia care isi are originile in islam nu sunt compatibile”, a spus Orban in octombrie. De asemenea, premierul slovac Robert Fico, a carui tara detine presedintia UE, a spus in mai ca “islamul nu are ce cauta in Slovacia”.

Agentia de presa AFP titreaza ca “Stanga face concesii pentru a evita o criza politica”. “Liderul social-democratilor romani, Liviu Dragnea, victorios in legislativele din 11 decembrie, a anuntat miercuri ca nu va candida la postul de premier, pentru a evita un conflict cu presedintele de centru-dreapta Klaus Iohannis”, scriu jurnalistii francezi.

Sursa foto: Agerpres