”Pentru doamna Sevil Shhaideh. Doamna, recunosc faptul ca nu va cunosc si daca, pana astazi, v-as fi intalnit pe strada, n-as fi stiut cine sunteti”, scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. El spune ca, imediat ce a aflat de nominalizarea acesteia, a sunat la Constanta, conform News.ro.

”Mi-am sunat finii tatari (eu le spun fini, ei imi spun nasu dar si unii, si altii, stim ca la casatoria lor am fost martori), mi-am sunat cunostinte din comunitatea turco-tatara din Constanta. Toti au vorbit extraordinar de frumos despre dumneavoastra”, continua liderul PMP. In final, mesajul lui Traian Basescu pentru Sevil Shhaideh este: ”Aveti o reputatie impecabila. De aceea, va rog, nu acceptati nominalizarea. Nu fiti parte a unui joc politic ce nu va apartine”.

Sevil Shhaideh este propunerea facuta miercuri de PSD-ALDE pentru functia de premier, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. Daca Sevil Shhaideh va fi numita premier, va fi prima femeie prim-ministru din istoria Romaniei. Sevil Shhaideh are 52 de ani, a absolvit Academia de Studii Economice si a fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii din 2012 cand postul de ministru a fost detinut de Liviu Dragnea. In mai 2015, ea a fost numita ministru al Dezvoltarii.

Anterior numirii in administratia centrala, a fost, timp de aproape 20 de ani, director in Consiliul Judetean Constanta. La momentul numirii ei in Ministerul Dezvoltarii, a aparut informatia conform careia Liviu Dragnea i-ar fi fost nas, insa liderul PSD a negat, precizand ca in religia musulmana nu exista nasi si ca el doar a fost martor, alaturi de altii, la casatoria acesteia. Shhaideh este membru PSD din iulie 2015, adica dupa numirea la conducerea Ministerului Dezvoltarii.

Sursa foto: Agerpres