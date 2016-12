Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca in discutiile cu presedintele Klaus Iohannis l-a "atentionat" pe seful statului cu privire la faptul ca sotul premierului propus de PSD, Sevil Shhaideh, a lucrat 20 de ani in Ministerul Agriculturii din Siria, dar nu a dorit sa faca alte comentarii, pe motiv ca este tot ce poate spune "public" acum.

"Are o reputatie exceptionala, in comunitatea turco-tatara din Dobrogea, de unde vine. Are un unchi in Statele Unite, un profesor de foarte larga recunoastere, care a ramas legat si de locul nasterii lui, de Babadag. Are un sot care a lucrat 20 de ani in Ministerul Agriculturii din Siria, dar reputatia profesionala a domniei sale este exceptionala in comunitate", a spus Basescu, despre premierul propus de PSD. Intrebat despre ingrijorarile sale cu privire la legaturile sotului lui Shhaideh cu autoritatile din Siria, Basescu a confirmat ca i le-a transmis si lui Iohannis, conform News.ro.

"Bineinteles, inclusiv o atentionare legata de faptul ca este casatorita cu un om care a lucrat 20 de ani in Ministerul Agriculturii de la Damasc am exprimat. Asta e maxim ce pot sa comentez. (...) Am spus maxim ce pot sa spun public", a spus Traian Basescu, la insistentele jurnalistilor. Liderul PMP a afirmat ca a discutat cu apropiati din comunitatea tatara, care i-au confirmat aceste lucruri, dar stie si ca Sevil Shhaideh are "experienta politica zero", ceea ce face sa apara riscul ca ea sa fie controlata de liderii PSD.

"Nu este conectata la nucleul dur decizional al PSD si din acest moment cred ca riscul sa fie doar o fatada pentru domnul Dragnea si oamenii puternici din PSD este major. Romania nu ar trebui sa treaca la o conducere de stil islamist, cum e in Iran. E Guvernul, e presedintele ales, dar in spatele lui decizia finala o au ayatollahii", a explicat el.

Basescu a afirmat si ca Iohannis are acum o decizie grea de luat. "Domnul presedinte nu este in cea mai fericita situatie in care se poate afla un sef de stat, trebuie sa recunosc, din punct de vedere al optiunilor", a afirmat el.

Sevil Shhaideh, propusa de PSD-ALDE pentru functia de premier, are 52 de ani, este de religie musulmana, este absolventa de ASE, iar timp de aproape 20 de ani a lucrat in Consiliul Judetean Constanta, institutie condusa, din 2004 si pana in vara acestui an, de Nicusor Constantinescu. In ultima declaratie de avere, ea a mentionat un apartament in Constanta, precum si mai multe proprietati din Siria ale sotului ei, Shhaideh Akram.

Akram Shhaideh este de origine siriana si a absolvit in 1984 Universitatea Tishreen din orasul sirian Lattakia, iar in 2010 si-a luat doctoratul in Economie la Academia de Studii Economice din Bucuresti si pe cel in Stiinte Agronomice la Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala. Din anul 1988 si pana in 2010 a lucrat la Ministerul Agriculturii din Siria, unde a detinut, intre altele, functia de sef al Departamentului de Fructe tropicale si subtropicale.

In paralel, in aceasta perioada, timp de trei ani a fost angajat al unei companii din Damasc, indeplinand functiile de editor si "comentator de documentare". El a venit in Romania in anul 2011, fiind consultant pe probleme de agricultura si profesor la Universitatea ”Ovidius”, Facultatea de Stiinte ale Naturii si Agricole, intre 2012 si 2013. Timp de un an, din 2013 si pana in 2014, a fost consilier la cabinetul unui secretar de stat din Ministerul Agriculturii.

