”Am luat nota de anuntul presedintelui. Noi eram pregatiti ca azi sa faca anuntul. Imi pare rau ca nu a fost facut anuntul astazi. Fiecare cu ritmul lui. Probabil vrea sa discute mai mult cu doamna Shhaideh”, a declarat Dragnea la Parlament.

Liderul PSD a adaugat ca este important ca Guvernul sa fie instalat in acest an. ”Eram pregatiti ca maine, poimaine sa votam Guvernul in Parlament”, a mai spus Dragnea. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in zilele urmatoare va avea discutii in legatura cu concluziile consultarilor cu partidele, iar ”desemnarea va avea loc dupa Craciun”.

"Noi la Parlament ne-am organizat in asa fel incat in 48 de ore am finalizat toate procedurile. Noi eram pregatiti ca astazi sa fie facut anuntul pentru a avea Parlamentul pregatit pentru audierea ministrilor si pentru votarea Guvernului. Imi pare rau ca nu a fost facut anuntul astazi. Am inteles ca doreste mai multe discutii domnul presedinte, fiecare cu ritmul lui. Probabil vrea sa discute mai mult cu doamna Sevil Shhaideh. Pe noi ne interesa ca acest guvern sa fie instalat in acest an si eram pregatiti ca maine, poimaine sa putem vota Guvernul in Parlament, inclusiv cu audierea ministrilor. Obiectivul nostru este sa avem guvern instalat in Romania pana la 31 decembrie pentru a avea un buget pana la 15 ianuarie”, a afirmat Liviu Dragnea.

Presedintele PSD a mai spus ca propunerea lui Sevil Shhaideh pentru functia de prim-ministru este unica pe care o fac social-democratii.

”Eu am ascultat cu atentie ce a spus presedintele, a mentionat foarte clar constituirea unei majoritati largi care sustine aceasta propunere. Nu ar avea sens sa faca alta propunere pe care sa o voteze o minoritate. E unica. Cum sa avem alta varianta de rezerva? Este o propunere pe care toti am sustinut-o pentru ca ne da incredere tuturor”, a completat Liviu Dragnea.

