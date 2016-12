Intrebat daca seful statului va desemna un alt membru PSD pentru functia de premier, Liviu Dragnea a spus: ”Daca vreun lider din PSD sau vreun membru din PSD va accepta propunerea presedintelui, va fi exclus imediat din partid”, conform News.ro.

Chestionat in continuare daca se pune problema de o eventuala suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, liderul social-democratilor a spus ca, deocamdata, semnele sunt bune din partea sefului statului. ”Asteptam sa vedem ce propunere face. Daca o va numi pe doamna Shhaideh, nu are sens o astfel de discutie. Deocamdata, sunt semne bune”, a conchis Liviu Dragnea.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in zilele urmatoare va avea discutii in legatura cu concluziile consultarilor cu partidele, iar ”desemnarea va avea loc dupa Craciun”. "Consultarile s-au incheiat, dupa doua zile. (...) Am avut in cursul acestor consultari doua propuneri pentru pozitia de premier. PSD a propus-o pe doamna Shhaideh, iar PMP l-a propus pe domnul Tomac. Pe de alta parte, intre timp s-a constituit o coalitie majoritara in Parlament, formata de PSD, ALDE si UDMR", a spus seful statului, dupa terminarea consultarilor.

Iohannis a afirmat ca desemnarea premierului va fi facuta dupa Craciun. "In zilele urmatoare voi avea discutii pe aceste teme, iar desemnarea va avea loc dupa Craciun", a afirmat presedintele. El nu a precizat cu cine va avea aceste discutii.

