Biroul de presa al PSD a transmis, vineri, ca Sevil Shhaideh, propunerea partidului pentru postul de prim-ministru, nu are cont pe Facebook, in conditiile in care mai multe mesaje aparute pe un cont de Facebook atribuit ei au fost preluate de catre presa.

De miercuri, de la nominalizarea lui Sevil Shhaideh pentru postul de premier, au aparut mai multe conturi de Facebook atribuite acesteia, iar unele mesaje au fost preluate de presa, conform News.ro.

Pe unul dintre conturi, vineri dimineata a aparut o postare in care se spunea ca Shhaideh are incredere in cei care o sustin pentru ocuparea functiei de prim-ministru. Ulterior, PSD a precizat ca Sevil Shhaideh nu are, deocamdata, un cont pe reteaua de socializare.

Sursa foto: Agerpres