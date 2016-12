"Respingerea de catre Presedintele Romaniei a propunerii pentru functia de Prim Ministru nu trebuie sa declanseze o batalie a orgoliilor. Dragnea si Presedintele Iohannis au obligatia sa gaseasca imediat o solutie. Fac precizarea ca, in noua nominalizare, ca de altfel si in noul guvern, nu au ce cauta oameni controlati de Serviciile Secrete. Nu este momentul unui razboi politic inutil intre Dragnea si Iohannis. Trebuie scos din calcul orice element care ar viza suspendarea Presedintelui", considera fostul sef al statului.

Basescu are si un Post Scriptum destinat editorialistului Ion Cristoiu. "Maestre Cristoiu, va asigur ca sunteti in greseala atunci cand presupuneti ca m-au influentat Serviciile. Nu am avut nicio discutie cu niciun reprezentant al Serviciilor in ultimele luni", precizeaza Traian Basescu. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca nu accepta propunerea PSD-ALDE ca Sevil Shhaideh sa ocupe functia de premier, conform News.ro.

"Saptamana trecuta, cand am avut consultari cu partidele, PSD si ALDE, care au tinut sa vina impreuna, mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh pentru pozitia de prim-ministru. Am cantarit cu grija argumetele pro si contra si am decis sa nu accept aceasta propunere. In consecinta, solicit coalitiei PSD-ALDE sa faca alta propunere", a declarat presedintele. Propunerea PSD-ALDE ca Sevil Shhaideh sa fie premier a fost facuta in 21 decembrie.

Sursa foto: Agerpres Foto