"Ne vom consulta (cu PSD - n.r.), astfel incat decizia sa fie una comuna. (...) Suspendarea presedintelui Romaniei este evident un element al unei crize politice. (...) Vom face tot posibilul pentru evitarea unei crize politice, insa vreau sa fiu foarte clar: presedintele nu poate sa desconsidere votul si Constitutia. Presedintele trebuie sa stie ca in atare conditii suspendarea este o actiune posibila", a declarat Tariceanu. Copresedintele ALDE a adaugat ca pozitia UDMR "nu schimba cu nimic" decizia care va fi luata cu privire la suspendare, conform News.ro.

"Am luat nota de ce a anuntat UDMR. Nu impartasesc parerea domnului presedinte UDMR, Kelemen Hunor", a spus Tariceanu. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat impotriva unui eventual demers de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis, pe motiv ca nu exista temei constitutional, iar seful statului are dreptul de a respinge propuneri, si afirma ca acum UDMR asteapta noul premier avansat de PSD, insa nu da "cec in alb".

Kelemen Hunor si-a reiterat pozitia de marti, spunand ca presedintele Klaus Iohannis nu a incalcat Constitutia in momentul in care a respins-o pe Sevil Shhaideh, considerand ca acesta este unul dintre atributele sefului statului. Liderul UDMR a mai spus ca PSD-ALDE trebuie sa vina "intr-un timp foarte rezonabil" cu o noua propunere si considera ca nu exista riscuri ca seful statului sa nu recunoasca majoritatea deja formata, avand in vedere ca nu a cerut premier de la alta formatiune, ci de la PSD si ALDE.

In privinta suspendarii, insa, Kelemen Hunor a declarat ca Uniunea nu va sustine un astfel de demers. "Nu exista niciun articol constitutional pe care se poate construi o initiativa de suspendare a presedintelui. Eu nu vad acel articol care ar fi fost incalcat de presedintele Iohannis, deci suspendarea, din punctul nostru de vedere, nu este fezabila si nici nu am sustine un astfel de demers, fiindca nu a incalcat Constitutia. Ne place sau nu ne place decizia presedintelui, dar nu poti sa mergi pe suspendare daca nu ai argumente constitutionale", a spus presedintele UDMR.

