Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ca social-democratii ii vor oferi presedintelui Klaus Iohannis un raspuns la solicitarea sa privind nominalizarea unui alt premier, care poate fi "intr-un fel sau in altul", urmand sa se decida si daca il vor transmite public sau institutional.

"Astazi, dupa Comitetul Executiv National, presedintele o sa primeasca raspunsul la solicitarea dumnealui. Care va fi intr-un fel sau in altul", a spus Dragnea.

Liderul PSD a precizat ca se va decide daca raspunsul oferit presedintelui va fi dat public sau institutional. "O sa facem ceva civilizat, suntem oameni civilizati", a adaugat Dragnea. El a completat ca nu a mai avut alte discutii cu presedintele Iohannis in aceste zile. Dragnea nu a vrut sa comenteze nici informatiile aparute in presa privind motivele care ar fi stat in spatele refuzului lui Iohannis fata de Sevil Shhaideh, conform News.ro.

"Daca vreo institutie a statului roman, in mod oficial, isi asuma niste informatii pe care le-ar fi dat presedintelui, asa ceva comentez", a explicat el. Liderii PSD se intrunesc miercuri, de la ora 16.00, in Comitetul Executiv National, pentru a decide ce nominalizare vor face pentru functia de prim-ministru si ce pozitie va adopta partidul dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins-o pe Sevil Shhaideh.

Partidul Social-Democrat ar urma sa anunte miercuri, dupa sedinta Comitetului Executiv National, noua propunere de premier, care nu va fi Liviu Dragnea, iar daca presedintele Klaus Iohannis va respinge si aceasta nominalizare, social-democratii intentioneaza sa inceapa demersurile pentru suspendarea din functie a sefului statului, au precizat surse politice pentru News.ro.

Sursa foto: Agerpres Foto