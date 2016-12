PSD, partidul care a castigat alegerile legislative din urma cu doua saptamani, a propus un politician veteran de stanga pentru functia de premier, scrie Reuters.

Agentia internationala de stiri afirma ca Sorin Grindeanu va obtine, probabil, cu usurinta, aprobarea presedintelui. Grindeanu “este o propunere greu de refuzat”, a declarat profesorul de stiinte politice de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj, Sergiu Miscoiu, citat de Reuters.

„Este un stalp regional al PSD, fost vicepremier, fost ministru, tanar. Indeplineste criteriile”, a adaugat el.

“Victoria clara a PSD in alegeri a alimentat incertitudinea privind capacitatea Romaniei de a-si mentine deficitul bugetar sub plafonul de 3% din Produsul Intern Brut, deoarece programul sau de guvernare include planuri ambitioase de cheltuieli”, avertizeaza agentia internationala.

Si AFP anunta ca PSD a ales un nou premier miercuri, “calea linistii”, evitand o criza.

Jurnalistii francezi amintesc ca seful statului a refuzat marti, fara sa ofere motiv, nominalizarea lui Sevil Shhaideh in functia de premier, ceea ce i-a “infuriat” pe social-democrati.

ASSOCIATED PRESS noteaza ca partidul majoritar in Parlament a propus un politician regional pentru functia de premier. AP afirma ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa implementeze in tara obiective precum “mai multi bani in buzunarele romanilor, libertatea de a gandi, de a spera, de a avea un sistem medical bun”.

Decizia PSD este anuntata si de Sputnik News, care nu comenteaza.

Cine este Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu, prim-ministrul propus de PSD, este membru al partidului din 1996 si a ocupat mai multe functii in partid, insa a ajuns in prima scena in timpul Guvernului Ponta, cand a ocupat, pentru aproape un an, functia de ministru al Comunicatiilor, intrand ulterior in echipa lui Liviu Dragnea. Intre 2008 si 2016 a fost senator, insa a demisionat dupa ce a devenit presedinte al CJ Timis, conform News.ro.

Sorin Grindeanu s-a nascut in data de 5 decembrie 1973, in Caransebes, este casatorit si are doi copii. In anul 1992 a absolvit Liceul Traian Doda din Caransebes, iar in anul 1997 a absolvit Facultatea de Matematica din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara. Si-a inceput activitatea profesionala in anul 1998 cand pentru doi ani a ocupat postul de preparator la Facultatea de Sociologie si Psihologie din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara. In perioada 2000 – 2001 a fost asistent la aceeasi facultate.

In luna noiembrie 2001, pana in 2014 a fost director la Directia pentru Tineret si Sport a judetului Timis. Din anul 2005, timp de trei ani a muncit in domeniul privat, iar in anul 2008, pana in 2012 a devenit viceprimar al municipiului Timisoara. In anul 2012, la alegerile parlamentare a fost ales deputat, insa a demisionat din Parlament in 29 iunie 2016 cand a castigat alegerile locale si a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Timis, functie pe care o ocupa in prezent. In perioada decembrie 2014- noiembrie 2015, Sorin Grindeanu a ocupat functia de ministru pentru Societatea Informationala.

In anul 1996 s-a inscris in PDSR care ulterior a devenit PSD, ocupand mai multe functii. Din anul 1998, pana in 2001 a fost vicepresedinte la organizatia de tineret a PSD Timis, din 2002 a fost membru in Biroul Executiv judetean al PSD Timis si membru in Consiliul National al TSD. In anul 2003 a fost ales presedinte executiv al PSD Timis, iar in 2005 a fost ales presedinte al PSD Timisoara si primvicepresedinte al PSD Timis. In anul 2015 el a fost ales presedintele PSD Timis, functie pe care o ocupa si in prezent.

Potrivit declaratiei sale de avere, Sorin Grindeanu are impreuna cu sotia sa, Mihaela, doua terenuri intravilane, unul in comuna Giroc cumparat in anul 2005 de 503 mp si altul cumparat in anul 2011, de 270 mp, in Timisoara. Sotia lui Grindeanu mai detine un teren intravilan de 2,8 ha in comuna Banloc din judetul Timis.

Familia Grindeanu mai detine si o casa in comuna Giroc din juudetul Timis, potrivit celei mai recente declaratii de avere postata pe site-ul Consiliului Judetean Timis. Locuinta a fost construita in anul 2007. La capitolul autoturisme, Grindeanu a trecut in declaratia de avere un motociclu ATV pe care l-a cumparat in anul 2009.

