Seful DSU, Raed Arafat, ii raspunde intr-o postare pe Facebook liderului PSD Liviu Dragnea, care, intrebat intr-o emisiune televizata despre situatia din sistemul medical de urgenta si daca Arafat va fi mentinut in functie, a raspuns ca "acest subiect trebuie tratat cu mult mai multa responsabilitate si cu mult mai putina imagine". Seful DSU da asigurari ca a lucrat cu foarte multa responsabilitate, critica propunerea social-democratilor privind cumpararea a 3000 de ambulante si da asigurari ca desi are multe de oferit ca experienta, nu va lupta pentru o functie.

Intrebat, miercuri seara, la Antena 3, in legatura cu sistemul medical de urgenta si cu mentinerea lui Raed Arafat in sistem, Dragnea a declarat:

"Acesta este un subiect care trebuie tratat cu mult mai multa responsabilitate si cu mult mai putina imagine. Serviciul de Ambulanta are mari probleme din cauza unui personal insuficient si din cauza unor dotari insuficiente. Trebuie gasita relatia corecta si functionala de lucru intre Serviciul de Ambulanta si SMURD. Acesta este cel mai important lucru, dincolo de persoana. Dincolo de imagine, este foarte important ca sistemul, care trebuie sa functioneze integrat, sa devina eficient. De aici plecam. Abia dupa aceea discutam despre persoane", conform News.ro.

Arafat ii raspunde pe Facebook, spunand ca nu crede ca a lucrat cu mai putina responsabilitatea si explica si situatia personalului de la Serviciul de Ambulanta, precum si relatiile dintre SMURD si acest serviciu. "In primul rand, nu consider ca am lucrat, impreuna cu colegii mei, cu mai putina responsabilitate in dezvoltarea sistemului de urgenta. Stiu cum am preluat sistemul in 2007 si vad unde suntem acum,sistemul insemnand inclusiv serviciul de ambulanta, si in mod cert diferenta este una vizibila si pozitiva. A spune ca serviciul de ambulanta este cu probleme de personal este un adevar care l-am spus cu totii, insa oricat am deschis posturi incercand sa completam personalul, problema a fost ocuparea lor. Sunt judete care au organizat concursuri repetate pentru medici si asistenti fara sa se prezinte nimeni. Deci problema nu este de neglijenta din partea mea sau a Departamentului pentru Situatii de Urgenta ci o realitate in care traim, prin care trecem si pentru care incercam sa gasim solutiile adecvate si viabile", sustine Arafat.

In opinia sa, "faptul ca unii de la ambulanta se plang in continuu ca nu au personal iar unii dintre ei acuza minsterele si DSU pentru lipsa de personal" nu schimba realitatea si faptul ca in ultima perioada au fost incercate mai multe solutii, dar fara a se ajunge la numarul necesar de angajari. "A zice ca trebuie lucrat cu mai multa responsabilitate este o insinuare ca pana acum nu am facut acest lucru, iar la randul meu si in numele colegilor cu care am lucrat pana acum, il asigur pe domnul Dragnea ca am lucrat cu fparte mare responsabilitate si cu foarte mare atentie ca sa asiguram cu resursele limitate pe care le avem un serviciu integrat adecvat cerintelor populatiei", afirma seful DSU.

Despre "cei care spun ca sunt probleme intre ambulanta si SMURD", seful DSU afirma ca "fie vorbesc despre trecut sau vorbesc despre probleme intre anumite persoane cum exista in toate institutiile din Romania, insa ei nu pot si nu ar trebui sa generalizeze acest lucru asupra personalului intreg care, cel putin pe teren, lucreaza foarte bine impreuna".

Referindu-se la achizitia a 3000 de ambulante, una in fiecare sat, sustinuta de PSD, Raed Arafat apreciaza ca aceia care au propus o astfel de solutie decidentilor politici nu au luat in considerare faptul ca acestea implica angajari de personal si ca este necesara inlocuirea a peste 1000 de ambulante invechite, argumente care fac propunerea nerealizabila, mai ales ca implica niste cheltuieli nejustificate.

"In primul rand, daca vorbim de 3000 de ambulante in sate, deci suplimentare, inseamna personal suplimentar, iar ca sa avem in fiecare ambulanta macar un ambulantier si un asistent, inseamna ca va trebui sa angajam un numar de 30.000 persoane noi la serviciile de ambulanta, 15.000 ambulantieri si 15.000 asistenti pe considerentul ca pentru fiecare post permanent trebuie 5 persoane ca sa acopere si concediile si sa asigure o activitate continua. De unde vom angaja 15.000 asistenti ca sa deserveasca cele 3000 ambulante? Si de unde cei 15.000 ambulantieri? Si cum ii instruim intr-un timp atat de scurt ca sa lucreze pe ambulante? Si ce facem cu inlocuirea parcului actual de ambulante din municipii, orase si sate unde avem deja statii si echipaje? Acest proiect ar insemna ca ne vor trebui in jur 1400 de ambulante ca sa inlocuim ce avem invechit la care sa adaugam 3000 de ambulante suplimentare, in total 4400 ambulante, la care sa suplimentam paralel personalul ambulantei de la 12.000, cat este actualmente, la 42.000!", spune Arafat, concluzia sa fiind ca "nu este realmente nevoie de un astfel de numar de ambulante in Romania".

In ceea ce priveste aluzia la “imagine" si la “persoana" sa, Raed Arafat precizeaza ca nu a fugit dupa imagine, ci a incercat sa faca cunoscut publicului efortul depus de toti. El precizeaza ca are mult de oferit sistemului acestei tari, dar ca nu va lupta "pentru o pozitie, o functie". "Este pacat sa repetam de fiecare data greseala de a reforma ce merge pana nu va merge in loc sa reformam ce nu merge ca sa mearga!", conchide Raed Arafat.

Nu este pentru prima data cand Liviu Dragnea si Raed Arafat sunt in conflict. La sfarsitul lunii august, cand, fiindca fusese solicitata si interventia SMURD, un elicopter privat a trebuit sa astepte mai multe ore pentru a salva o femeie cazuta in prapastie. Dragnea l-a criticat pe Arafat, spunand ca reactia acestuia a fost nefericita. Mai mult, la intrebarea unui internaut daca Arafat nu ar merita doua palme pentru situatia creata, liderul PSD a raspuns: "Ar trebui sa si le dea singur". Si atunci, Raed Arafat a comentat tot pe Facebook, spunand ca se pare ca Dragnea a fost indus in eroare si cerand incetarea atacurilor la adresa sa, pentru ca afecteaza personalul de interventie.

Sursa foto: Wall-Street.ro