Intalnirea a fost convocata de catre presedintele Iohannis, dupa ce a primit scrisoarea PSD prin care era informat ca Sorin Grindeanu este noua propunere a social-democratilor pentru functia de premier. Dupa aceasta intalnire, presedintele va decide daca il numeste sau nu pe Grindeanu, conform News.ro.

Sorin Grindeanu, presedintele CJ Timis, este noua propunere a PSD pentru postul de premier, potrivit anuntului facut de catre Liviu Dragnea, miercuri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv. "Am avut o discutie adanca, profunda in Comitetul Executiv National, in care i-am rugat pe colegi sa isi spuna parerea bazata si pe discutiile cu oamenii din judet. Sigur ca a fost un curent in ultimele zile, si ieri, si azi-noapte, si azi dimineata, mii de mesaje in care ne cereau sa trecem la suspendarea presedintelui. Intr-adevar, avem o arma foarte puternica reprezentata de majoritatea in Parlament, pentru ca e puterea data de popor. In acelasi timp, nu sunt iresponsabil sa folosim aceasta arma in a face rau tarii", a declarat Liviu Dragnea.

Sursa foto: Agerpres Foto