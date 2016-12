Hotelul Triumf, pentru care au existat solicitari de la mai multe institutii, inclusiv DNA, pentru a-l prelua ca sediu, a fost trecut de Guvern in administrarea Ministerului Afacerilor Externe, care se va muta in acest imobil, dupa ce il va renova.

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Liviu Iolu, a precizat, la finalul sedintei de joi, ca Hotelul Triumf a fost trecut din administrarea RAAPPS in administrarea Ministerului Afacerilor Externe, conform News.ro.

Iolu a mentionat ca au fost mai multe institutii care au dorit Hotelul Triumf si au facut cereri pentru preluarea acestuia, iar Guvernul a decis joi ca acesta sa mearga la MAE. Ministerul de Externe functioneaza in prezent intr-o cladire cu risc seismic ridicat, a explicat Iolu, care a mai precizat ca MAE se va putea muta in Hotelul Triumf doar dupa ce il va renova, deci nu mai devreme de anul 2018.

In 28 iunie, Guvernul a decis, printr-o ordonanta de urgenta, transferul Hotelului Triumf din proprietarea privata in proprietatea publica a statului, ”in vederea utilizarii lui ca sediu pentru una din institutiile publice cu nevoi stringente de spatiu sau conditii necorespunzatoare pentru a-si desfasura activitatea in parametrii de normalitate”.

Purtatorul de cuvant al Guvernului declara atunci ca nu exista inca o hotarare a Executivului referitoare la alocarea Hotelului Triumf unei institutii publice, precizand ca exista cereri cu privire la acest lucru inclusiv de la DNA. ”Hotelul Triumf a intrat din proprietatea privata a statului in proprietatea publica a statului, in acest moment nu este alocat unei institutii anume. Exista cereri de la institutii, inclusiv de la DNA, catre Secretariatul General al Guvernului prin care cer spatii, dar in acest moment nu exista o hotarare de guvern care sa aloce acest spatiu unei institutii anume”, spunea Iolu.

In 3 iulie, ministrul Justitiei, Raluca Pruna, anunta ca Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) si DNA vor functiona in acelasi sediu, in Hotelul Triumf. ”Dupa cum stiti, s-a adoptat o ordonanta de urgenta prin care Hotelul Triumf va fi dat Directiei Nationale Anticoruptie, dar si acestei agentii. Deci sediul, intr-un viitor mediu spre lung, va fi acolo, pentru ca acolo sunt necesare investitii, iar pentru moment impartim un alt sediu in strada Valter Maracineanu”, spunea Raluca Pruna.

Hotelul Triumf, aflat intr-una dintre cele mai scumpe zone din Capitala, pe Soseaua Kiseleff, cu un vad excelent din punct de vedere turistic, a fost, in ultimii ani, renovat, doar cat sa fie pastrata o fatada comerciala si sa nu goneasca toti clientii. Angajatii stiu ca imobilul a fost construit intre 1937 si 1939, dar nimeni nu-si aminteste cand a fost ultima renovare.

Cu tot potentialul pe care il are zona, hotelul are doar doua stele. Hotelul are 98 de camere care pot caza concomitent 151 de persoane. La parter, in fata receptiei, este un restaurant mare, in care se pot organiza evenimente. Pe latura din dreapta sunt doua terenuri de tenis, unde lumea buna din zona poate avea un spatiu mai relaxat pentru discutii de business. In stanga este o terasa cu 60 de locuri.

Sursa foto: Knochen.Romanian Wikipedia