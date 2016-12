”Pentru anul 2016, aceasta cota a fost stabilita la 12,15%, insa mentinerea acesteia si pentru anul viitor ar fi condus, conform calculelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, la o crestere a impactului certificatelor verzi in factura consumatorilor finali cu 17 lei/MWh, aproximativ 5%”, arata Executivul, intr-un comunicat publicat la finalul sedintei de joi, conform News.ro.

Cota pentru anul viitor a fost stabilita de Executiv pe baza comunicarii Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), astfel incat sa nu aiba impact negativ in factura consumatorilor finali, arata comunicatul. Actul normativ a fost supus analizei de Consiliul Concurentei si ANRE, obtinand punct de vedere favorabil.

”Precizam ca aceasta Hotarare de Guvern va produce efecte numai pana la aprobarea de catre noul Guvern a proiectului de Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, proiect pentru care s-a obtinut Decizia Comisiei Europene de aprobare a modificarilor propuse pentru schema de sprijin a fost transmisa autoritatilor Romane in data de 19 decembrie”, a mentionat Guvernul.

Ministerul Energiei a precizat ca in 2017 va fi tranzactionat acelasi numar de certificate verzi ca in 2016, valoarea subventiei ramanand neschimbata, iar impactul certificatelor verzi in factura consumatorului final de energie electrica se mentine constant la nivelul celui din anul 2016, respectiv de 42 lei/MWh. In 16 decembrie, Comisia Europeana a autorizat modificarile aduse schemei de sprijin prin certificate verzi pentru pentru productia de energie din surse regenerabile.

”Odata cu aprobarea Comisiei au fost indeplinite toate conditiile legale pentru realizarea reformei in domeniul energiei regenerabile”, arata Ministerul Energiei. Astfel, proiectul de modificare si completare a Legii nr. 220/2008, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, intruneste toate conditiile legale pentru a fi promovat.

Sursa foto: Pixabay/jniittymaa0