Pentru programul „Trenurile Zapezii 2017”, CFR Calatori introduce, in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017, reduceri tarifare la trenurile care au ca traverseaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei, Petrosani (pentru statiunile Straja si Parang) si Piatra Neamt. Pentru calatoriile la clasa a 2-a cu trenurile InterRegio care circula pe Valea Prahovei pe rute intre Sinaia - Brasov si retur, prin extinderea ofertei „Reduceri de weekend pe Valea Prahovei”, reducerile sunt cuprinse zilnic intre 31% si 56%, conform News.ro.

Alte reduceri sunt de 25% de luni pana joi, pentru calatoriile pe ruta directa, la clasa a 2-a, cu trenurile InterRegio care au ca punct de plecare sau de destinatie una din statiunile montane de pe ruta Sinaia-Brasov sau din Vatra Dornei, Vatra Dornei Bai hc, Petrosani si Piatra Neamt. ”De exemplu, pe ruta Bucuresti - Piatra Neamt pretul biletului cu aceasta oferta este de 60,45 lei, cu 18,85 lei mai putin fata de pretul intreg, iar pentru Constanta – Petrosani pretul biletului este de 76,65 lei, cu 24,25 lei mai putin fata de pretul intreg”, se arata in comunicat.

Discountul este de 25% in zilele de vineri, sambata, duminica si sarbatori legale, pentru calatoriile pe ruta directa, la clasa a 2-a, cu punct de sosire/plecare in/din statia Petrosani cu trenurile IR 1728 si IR 1729 Caracal-Targu Jiu-Petrosani si retur. CFR Calatori a anuntat recent ca, in perioada sarbatorilor de iarna, pana in 2 ianuarie 2017, trenurile care circula pe cele mai solicitate rute, respectiv din Bucuresti spre cele 11 orase, vor fi suplimentate cu vagoane clasa, vagoane de dormit si cusete.

Compania a inregistrat o pierdere de 115 milioane lei in primele zece luni ale acestui an, comparativ cu un profit de 140 milioane lei in aceeasi perioada a anului trecut, ca urmare a intarzierii cu circa doua luni a acordarii compensatiei pentru asigurarea pachetului social, dar estimeaza un profit de 1,2 milioane lei pentru intregul an.

Sursa foto: Pixabay/Didgeman