Presedintele Klaus Iohannis analizeaza noua propunere de premier facuta de PSD, in persoana lui Sorin Grindeanu, considerand-o mai buna decat cea initiala, cu Sevil Shhaideh, insa seful statului nu va face niciun anunt in cursul zilei de joi, astfel ca noul Guvern nu poate fi instalat inainte de Anul Nou, au declarat pentru News.ro surse oficiale.

Surse oficiale au relatat ca presedintele Iohannis a avut ”o discutie buna” cu Sorin Grindeanu, nominalizat de PSD pentru functia de premier, pe care il considera ”o varianta mai buna” decat Sevil Shhaideh. Seful statului apreciaza si faptul ca noua propunere de premier a trecut prin filtrul partidului si a fost asumata transparent de PSD, au precizat aceleasi surse.

Presedintele Iohannis nu va face insa un anunt privind premierul in cursul zilei de joi, au adaugat aceleasi surse, ceea ce inseamna ca noul Guvern nu mai poate fi instalat inainte de Anul Nou. Relatia cu noul premier al PSD, indiferent cine va fi, va fi una "institutionala", de "coabitare", insa nu va fi semnat niciun pact in acest sens, asa cum s-a intamplat in cazul Basescu-Ponta, au mai spus sursele citate.

Sorin Grindeanu, propus de PSD pentru functia de prim-ministru, a avut o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, joi, la Palatul Cotroceni. Discutia a durat aproximativ jumatate de ora. Intalnirea a fost convocata de catre presedintele Iohannis, dupa ce a primit scrisoarea PSD prin care era informat ca Sorin Grindeanu este noua propunere a social-democratilor pentru functia de premier.

Sursa foto: Mediafax