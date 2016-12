Purtatorul de cuvant al Guvernului, Liviu Iolu, a declarat, la finalul sedintei, ca premierul Dacian Ciolos a decis ca dosarul Rosia Montana sa fie depus la UNESCO doar dupa o hotarare comuna luata in Guvern, precizand, insa, ca acest lucru nu se mai poate din cauza atributiilor limitate pe care le are Exectivul care dupa alegeri a devenit interimar.

”Prim-ministrul Dacian Ciolos nu a luat o decizie ca acest dosar sa nu fie depus la UNESCO, ci sa fie depus dupa o hotarare comuna luata in Guvern, ca si in cazul punctului de vedere pe cianuri, trimis Parlamentului. In mod normal, asemenea dosare pot fi depuse si doar cu semnatura ministrului de resort, insa in ceea ce priveste dosarul Rosia Montana statul roman se afla intr-un litigiu”, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Liviu Iolu, conform News.ro.

Din aceasta cauza, a precizat Iolu, premierul ar putea semna un act pentru depunerea dosarului la UNESCO doar dupa o procedura formala prin decizia intregului Guvern. ”Din pacate, un guvern la final de mandat nu mai are autoritatea sa faca acest lucru", a precizat Iolu. El a mentionat ca a existat o discutie referitoare la acest subiect in cadrul sedintei de joi, impreuna cu ministrul Culturii, Corina Suteu, si cu alti ministri.

"Nu poate exista o decizie sau o semnatura a prim-ministrului prin care angajeaza Romania intr-un dosar de o asemenea intensitate in afara unei discutii in Guvern si fara punctele de vedere, obiectiile si avizele tuturor ministerelor implicate, pentru ca altfel ar fi o decizie vulnerabila si atacabila", a aratat Iolu, amintind ca dosarul de patrimoniu a fost definitivat pe 9 decembrie, dar o asumare in Guvern printr-o decizie comuna se poate face doar printr-un memorandum care nu mai poate fi adoptat pentru ca puterile acestui Cabinet au fost limitate dupa alegeri.

Purtatorul de cuvant a tinut sa sublinieze faptul ca angajamentul prim-ministrului Dacian Ciolos pentru Rosia Montana ”ramane neclintit” si declaratiile din acest an ale premierului in ceea ce priveste protejarea sitului ”nu au ramas simple vorbe”.

”A fost operationalizata unitatea de asistenta tehnica pentru Rosia Montana cu scopul de a ajuta la o dezvoltare durabila a zonei cu fonduri europene si nationale. De asemenea, Guvernul a transmis catre Parlament o propunere de moratoriu pentru 10 ani in privinta exploatarii cu cianuri. Premierul a sprijinit de la bun inceput inscrierea Rosiei Montane pe lista indicativa a UNESCO pentru recunoasterea ca sit unic in lume si a cerut intocmirea dosarului cu argumente solide si tinandu-se seama de toate aspectele de patrimoniu, cat si de cele legale", a precizat Iolu.

Ministerul Culturii a transmis, luni, ca dosarul pentru inscrierea sitului Rosia Montana in patrimoniul UNESCO trebuie asumat de prim-ministrul Dacian Ciolos, Corina Suteu exprimandu-si ingrijorarea ca daca depunerea documentului nu va fi realizata cu asumarea actualului Guvern, sansele scad considerabil pentru ca acest demers sa mai fie finalizat in urmatoarea guvernare.

”Imi exprim ingrijorarea profunda ca daca depunerea dosarului Rosia Montana la UNESCO nu se va face acum, cu asumarea actualului Guvern, sansele scad major ca acest lucru sa se mai intample in urmatoarea guvernare. Consider ca asumarea dosarului Rosia Montana in UNESCO este o responsabilitate pe care o avem fata de comunitatea locala, fata de asteptarile societatii civile, fata de comunitatea stiintifica nationala si internationala care s-a implicat in realizarea acestui demers”, a spus Corina Suteu, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii.

Reprezentantii Ministerului Culturii au transmis ca institutia a pregatit ”cel mai solid dosar de pana acum” al Romaniei la UNESCO – ”Peisajul cultural minier de la Rosia Montana”, sub coordonarea Ministrului Culturii Corina Suteu. Documentul a fost inmanat Delegatiei Romaniei la UNESCO de la Paris pe 9 decembrie 2016, la doar 11 luni dupa inscrierea Rosiei Montane pe Lista Indicativa UNESCO. Ministerul Culturii a mai aratat ca asumarea dosarului de catre Dacian Ciolos este ultimul pas de care mai depinde inscrierea sa oficiala pe agenda UNESCO si recunoasterea internationala a Rosiei Montane ca sit unic in lume.

