Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de desemnare a lui Sorin Grindeanu pentru functia de prim-ministru. Este o premiera anuntarea printr-un comunicat de presa a desemnarii premierului. De obicei, un astfel de anunt era facut de catre seful statului la Cotroceni, unde era invitat si prezentat public si cel care era desemnat, conform News.ro.

Sorin Grindeanu, propus de PSD pentru functia de prim-ministru, a avut o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, joi, la Palatul Cotroceni. Discutia a durat aproximativ jumatate de ora.

Conform articolului 103 din Constitutie, presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament.

”Candidatul pentru functia de prim-ministru va cere, in termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului. Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor”, mai prevede legea fundamentala.

Parlamentul este in vacanta, dar poate fi convocat oricand in sesiune extraordinara.

De altfel, inca de joi parlamentarii PSD au primit un SMS de la liderii de grup in care li se cerea “sa stea in stand-by” si sa nu plece in strainatate in perioada 2-7 ianuarie 2017, pentru a putea convoca sesiunea parlamentara extraordinara in cazul in care presedintele Klaus Iohannis il nominalizeaza pe Sorin Grindeanu la functia de premier, au declarat surse din PSD pentru News.ro.

“Am primit (mesaj - n.r.) sa fim in stand-by, in caz ca se intampla ceva, eu asa am primit. Pratic nu pleaca nimeni prin strainataturi sau prin alte parti”, a afirmat un social-democrat.

Potrivit altor surse din PSD, parlamentarilor social-democrati li s-a cerut sa stea acasa si sa nu plece in strainatate.

“Parlamentarii PSD nu pleaca in nicio vacanta, toata lumea sta acasa in blockstart, e pregatita pentru o eventuala sesiune parlamentara extraordinara. E normal pentru ca daca cumva domnul presedinte (Klaus Iohannis - n.r.) se gandeste in al doisprezecelea ceas sa il nominalizeze pe Sorin Grindeanu, atunci trebuie facut Guvernul si noi suntem in blockstart toti. Deci nu pleaca nimeni in nicio vacanta, toata lumea sta acasa”, au precizat sursele News.ro.