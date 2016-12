Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca regreta in continuare ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu este prim-ministru al Romaniei, intrucat el era "cel mai indreptatit” si "cel mai legitim”, precizand ca se bucura, totusi, ca presedintele Romaniei a acceptat "chiar si pe furis” a doua varianta propusa de PSD si ALDE, in persoana lui Sorin Grindeanu.

"Eu continui sa regret ca domnul presedinte Liviu Dragnea nu este premierul Romaniei, pentru ca el era cel mai indreptatit si cel mai legitim sa fie prim-ministru, pentru ca a realizat programul de guvernare care va face ca romanii sa traiasca mai bine in tara lor”, a declarat Gabriela Firea, conform News.ro.

Primarul Capitalei a adaugat ca regreta si ca Sevil Shhaideh nu a fost acceptata pentru postul de prim-ministru al Romaniei. Firea a spus despre Shhaideh ca este un om "cu mult bun simt” si un "roman autentic”.

"De asemenea, imi pare rau ca doamna Sevil Shhaideh nu a fost acceptata fara nicio explicatie plauzibila. Sustin toate doamnele care au curajul sa se implice in administratie si in politica. Asa cum ati vazut aseara (joi, n.r.), in interviurile televizate, este un om cu atat de mult bun simt, incat rar mai gasesti un profesionist desavarsit, un roman autentic, care isi iubeste tara. Poate de aceea nici nu a fost aleasa, era un om prea bun. Asta este situatia”, a spus Firea.

Edilul a subliniat ca se bucura, totusi, ca a fost acceptata a doua varianta propusa de PSD-ALDE, chiar daca asta s-a facut "pe furis”, printr-un comunicat de presa.

"Ma bucur ca in sfarsit, chiar daca asa, pe furis, s-a anuntat ca s-a acceptat varianta a doua propusa de PSD si ALDE in persoana lui Sorin Grindeanu”, a mai precizat primarul Capitalei.

Firea a spus ca Sorin Grindeanu este un "tanar politician competent, onest, curajos sa ia toate masurile prevazute in programul nostru de guvernare”.

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de desemnare a lui Sorin Grindeanu pentru functia de prim-ministru, acest lucru fiind anuntat printr-un comunicat de presa, desi, de obicei, un astfel de anunt era facut de catre seful statului la Cotroceni, unde era invitat si prezentat public cel desemnat.

Sursa foto: agerpres