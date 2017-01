De asemenea, sursele News.ro au mai precizat ca, potrivit ultimelor discutii, Teodor Melescanu ar urma sa preia conducerea Ministerului Afacerilor Externe, iar Otilia Sava – Ministerul Apararii Nationale. Incepand cu ora 15.00 va avea loc o intalnire a grupurilor parlamentare reunite ale PSD si ALDE in care fiecare candidat la functia de ministru va sustine o scurta prezentare, conform News.ro.

Premierul desemnat, Sorin Grindeanu, a afirmat, saptamana trecuta, ca din Cabinetul sau vor face parte numai oameni politici care au fost validati in Comitetul Executiv al partidului. “Vorbim de un guvern politic. In cadrul PSD, deciziile se vor lua marti, in cadrul CEx. Aici nu vorbim de preferinte si de prietenii, aici vorbim de responsabilitatea celor doua partide, PSD si ALDE, de a propune oameni politici pe domeniile respective, iar aceasta decizie se va lua politic, in forurile de conducere, marti”, a precizat Sorin Grindeanu, intrebat despre componenta Cabinetului sau.

Premierul desemnat a subliniat faptul ca este vorba despre “un guvern politic, nu un guvern tehnocrat, de oameni care vor trece prin votul CEx in cazul PSD”. “Fiecare dintre cele doua partide vor propune oameni de toata isprava care se vor tine de programul de guvernare”, a conchis premierului desemnat.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, la Romania TV, ca lista cu ministrii din Cabinetul Grindeanu este completa, urmand ca ALDE sa primeasca patru ministere, noul Guvernul avand in componenta opt femei din peste 20 de portofolii. Conform calendarului anuntat de liderul PSD, Liviu Dragnea, si transmis si presedintelui Klaus Iohannis, noul Executiv ar urma sa depuna juramantul in 4 ianuarie, la ora 19.00, Sorin Grindeanu intentionand ca prima sedinta a Guvernului sa fie in aceeasi zi, la ora 21.00

Totodata, marti, in jurul orei 16.00 - 16.30 premierul desemnat Sorin Grindeanu va depune lista Guvernului si programul de guvernare la Parlament, iar la ora 17.00 vor fi convocate Birourile permanente reunite. Miercuri, 4 ianuarie, ministrii propusi vor fi audiati in comisiile parlamentare, intre orele 8.00 si 14.00. La ora 15.00, va fi convocat plenul reunit al Parlamentului pentru prezentarea programului de guvernare si votul de investitura al Guvernului.

