“A fost o negociere, dar si personalitatea domnului Melescanu trebuie sa recunosc ca personalitatea domnului Melescanu a cantarit in aceasta negociere”, a precizat Liviu Dragnea, intrebat despre ce a determinat PSD sa accepte ca ALDE sa preia MAE.

La remarca unui jurnalist care a adus in discutie scandalul votului din Diaspora, de la alegerile prezidentiale din 2014 cand Teodor Melescanu era ministru de Externe, liderul PSD a spus: “In ce a fost implicat? Asa toata lumea este implicata si in accidente de circulatie. Totusi nu putem sa ne uitam la un moment dat si in viitor? Tot cautam pe Google, tot cautam informatii care dupa aia se dovedesc ca sunt false. Si ce a facut domnul Meselcanu? Eu il respect pe domnul Melescanu si cariera dumnealui”, conform News.ro.

Senatorul ALDE Teodor Melescanu, propunerea pentru Ministerul de Externe, a mai ocupat aceasta functie intre 1992 si 1996, apoi din nou in 2014, pentru doar opt zile, intre cele doua tururi ale alegerilor prezidentiale, cand a fost insarcinat cu rezolvarea problemelor legate de votul din diaspora, insa a fost criticat pentru rezultate. El a fost si ministru al Apararii in Guvernul Tariceanu si a fost numit in 2012 sef al SIE de catre Traian Basescu.

Teodor Melescanu s-a nascut in Brad, Hunedoara, are 75 de ani si este diplomat de cariera de 50 de ani, primind gradul diplomatic in 1966. A absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in 1964 si a urmat cursuri postuniversitare pe relatii internationale intre 1964 si 1966, primind titlul de Dotor in Drept International in 1973 de la Universitarea din Geneva.

Din 1966 a fost angajat al Ministerului Afacerilor Externe, ajungand la gradul de ambasador. Inainte de 1989, Melescanu a activat in cadrul Misiunii Permanente a Romaniei de pe langa Organizatia Natiunilor Unite. Dupa Revolutie, Melescanu a continuat sa activeze in MAE, ajungand secretar de stat, iar apoi ministru de Externe in 1992, in timpul guvernarii Nicolae Vacaroiu.

Dupa incheierea acestui mandat, Melescanu devine senator al PDSR, insa dupa un an demisioneaza si, in 1997, a fondat partidul ApR (Alianta pentru Romania), alaturi de fosti alti membri ai PDSR, candidand si la alegerile prezidentiale din 2000, insa a obtinut sub 2% din voturi. Dupa aceasta perioada, ApR fuzioneaza cu PNL, Melescanu primind astfel si functii de conducere in partid.

In acea perioada, Melescanu a fost si un apropiat al omului de afaceri Dinu Patriciu, pentru care a lucrat in grupul Rompetrol in Consiliul de Administratie. Pe listele PNL candideaza din nou la Senat in 2004, dupa o pauza de patru ani. In 2006, cand era vicepresedinte al Senatului, a fost implicat in scandalul nepoatei senatorului PNL Norica Nicolai, care a votat in locul ei in plen. Melescanu a fost atunci surprins de camerele de luat vederi escortand-o pe nepoata liberalei la iesirea din spatele plenului.

In 2007, spre finalul mandatului Guvernului Tariceanu, Melescanu este numit ministru al Apararii, iar la inceputul lunii ianuarie devine, pentru o luna, si ministru interimar al Justitiei, pe fondul scandalului intre Tariceanu si presedintele Traian Basescu privind numirea Noricai Nicolai.

In 2008, candideaza din nou pentru un mandat de senator, din partea PNL, dar demisioneaza in 2012, inainte de finalizarea mandatului, dupa ce presedintele Traian Basescu l-a numit seful Serviciului de Informatii Externe. Anterior, fusese propus de PNL ca judecator la Curtea Constitutionala, insa propunerea nu a trecut de plenul controlat de PDL-PSD.

Dupa doi ani, in 2012, Melescanu demisioneaza din fruntea SIE pentru a reveni in politica, anuntandu-si candidatura la alegerile prezidentiale din 2014. Dupa primul tur al alegerilor prezidentiale, in care a obtinut doar putin peste 1%, Teodor Melescanu anunta ca il va sustine in al doilea tur pe candidatul PSD, Victor Ponta, care deja il anunta pe Melescanu intr-un post de consilier prezidential dupa 16 noiembrie.

Intre cele doua tururi, Melescanu este propus si ministru de Externe, in locul lui Titus Corlatean, care demisionase ca urmare a scandalului provocat de scrutinul din diaspora, in care romanii acuzau Guvernul ca le-a impiedicat votul. Corlatean demisionase invocand faptul ca nu poate infiinta noi sectii de votare intre cele doua tururi.

Mandatul lui Melescanu a durat insa doar 8 zile. In timpul sau, Melescanu a suplimentat bugetul MAE pentru organizarea alegerilor, insa nici el nu a infiintat noi sectii, invocand restrangerile legale. In schimb, a anuntat ca va dota sectiile de votare cu pixuri si formulare pentru "fluidizarea" procesului. In acele zile, Melescanu a facut mai multe afirmatii care au fost criticate, spunand ca, pentru a reusi sa-si exprime votul, romanii din diaspora ar trebui sa vina mai devreme la sectie. In privinta votului din Paris, cel mai controversat, ministrul de Externe le-a recomandat romanilor sa mearga la o alta sectie de votare, aflata la 385 de kilometri de capitala franceza.

Odata cu demisia, venita la scurt timp dupa turul al doilea al prezidentialelor, Melescanu a spus ca nu are ce sa isi reproseze, pentru ca votasera de trei ori mai multi romani decat la primul tur. Dupa infrangerea lui Victor Ponta si plecarea din MAE, Melescanu intra in aparatul de lucru al premierului Ponta, pe un post de consilier, in care sta insa doar un an, pana in decembrie 2016. A fost eliberat din functie de premierul Dacian Ciolos.

In ianuarie 2016, Teodor Melescanu isi reia cariera politica, intrand in ALDE. El a candidat la alegerile parlamentare din decembrie pentru un nou mandat de senator, al patrulea.

Sursa foto: Mediafax