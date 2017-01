Dodon a facut anuntul pe pagina sa de Facebook, precizand ca marti a avut loc sedinta Comisiei pentru problemele cetateniei si acordarii de azil politic de pe langa presedintele Republicii Moldova, in care au fost examinate detaliat conditiiile legale de acordare a cetateniei lui Traian Basescu. Igor Dodon aminteste ca, inainte de a fi presedinte, in calitate de deputat al Parlamentului Republicii Moldova, a spus ca cetatenia i-a fost acordata ”in mod ilegal” fostului presedinte al Romaniei.

”Traian Basescu a indemnat in repetate randuri la lichidarea statalitatii Republicii Moldova prin anexare la Romania. Inca din perioada aflarii sale in exercitiul functiei de presedinte al Romaniei, acesta a refuzat sa recunoasca statalitatea moldoveneasca si existenta poporului moldovenesc. Toate cele mentionate vin in grava contradictie cu prevederile legii supreme – Constitutia Republicii Moldova. Mai mult decat atat, in cadrul procedurii de acordare a cetateniei RM lui Basescu, au fost ignorate numeroase avize din partea mai multor institutii, inclusiv faptul existentei urmaririi penale”, continua presedintele Republicii Moldova.

Dodon spune ca, prin retragerea cetateniei Republicii Moldova lui Traian Basescu, repara incalcarea legii, comisa de fostul presedinte. ”Respectul fata de Republica Moldova, fata de poporul nostru, fata de istoria noastra de secole, fata de suveranitatea si independenta noastra va fi in continuare o preocupare de baza pe parcursul mandatului oferit de popor. Si oricine atenteaza la aceste valori si realitati va avea de suportat consecintele care se impun conform legii”, incheie Igor Dodon.

In 3 noiembrie 2016, Traian Basescu, alaturi de sotia sa, Maria, a depus, juramantul ca cetatean moldovean, evenimentul avand loc la Ambasada Republicii Moldova la Bucuresti. Fostul sef al statului roman a votat, in 13 noiembrie, la al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, el sustinand-o pe Maia Sandu. In 15 noiembrie, Traian Basescu declara, la Brasov, raspunzand unei intrebari, ca nu ii este teama ca va pierde cetatenia moldoveana, iar daca noul presedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va decide sa-i retraga cetatenia, il va da in judecata.

