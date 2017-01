Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, despre Petre Daea, propus ministru al Agriculturii si initiator al legii privind pensiile speciale, ca social-democratul a fost “iertat” de partid pentru “acea crima”, fiind in prezent un om in care are foarte mare incredere din punct de vedere al stiintei agricole.

"Daca a facut acea crima, prin care a fost unul din initiatorii legii respective (legea pensiilor speciale - n.r.), a fost iertat de catre partid. Este un om in care eu am foarte mare incredere din punct de vedere al stiintei agricole si al implementarii partii domeniului agriculturii din programul de guvernare", a afirmat Liviu Dragnea, fiind intrebat despre cooptarea lui Petre Daea in Guvernul Grindeanu. Liviu Dragnea a prezentat, marti, lista membrilor Cabinetului Grindeanu, in care vicepremieri vor fi Sevil Shhaideh si Daniel Constantin. Petre Daea a mai fost ministru al Agriculturii in guvernarea Nastase, conform News.ro.

Sursa foto: Agerpres