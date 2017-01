Premierul desemnat Sorin Grindeanu a declarat marti, la finalul sedintei Comitetului Executiv in cadrul careia a fost aprobata componenta Cabinetului, ca guvernul sau este unul politic, dar politica se face in alta parte, ministrii axandu-se pe administrarea tarii.

Si eu si colegii mei -aceasta echipa pe care o propunem - ne intelegem foarte bine postura. Suntem un guvern urmare a coalitiei PSD-ALDE, un guvern politic, dar politica se face in alta parte. Noi vom fi la guvern pentru administrarea tarii. Avem un program de guvernare votat de foarte multi romani, un program de guvernare care a insemnat increderea romanilor in ceea ce noi am propus, care ne indeamna pe fiecare dintre noi, pornind cu mine si cu restul echipei guvernamentale, la responsabilitate, modestie si respect fata de romani. Este ceea ce ne va calauzi in actul de guvernare, a precizat Sorin Grindeanu, conform News.ro.

Premierul desemnat a tinut sa precizeze ca a lucrat impreuna cu Liviu Dragnea la componenta guvernului sau. "Aseara am facut impreuna aceasta echipa si am lucrat impreuna pentru componenta Guvernului. (...) Au fost foarte multe alegeri pe toate posturile care ne-au revenit noua. Am avut de ales intre doua-trei-patru nume pe fiecare minister. Ne-am consultat pe fiecare minister in parte", a spus Sorin Grindeanu, fiind intrebat care au fost optiunile sale in lista de ministri propusi. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, la Parlament, ca nu a mers cu lista de ministri la premierul desemnat Sorin Grindeanu si nu i-a cerut sa o accepte, cel putin cinci propuneri venind din partea viitorului prim-ministru.

