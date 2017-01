Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Parlament ca parlamentarii formatiunii pe care o conduce au decis in unanimitate sa voteze, in cadrul plenului reunit de miercuri, programului de guvernare al PSD si cabinetul condus de Sorin Grindeanu.

“Dupa o analiza a programului de guvernare am dat un vot in unanimitate si am spus ca, avand un protocol de colaborare parlamentara cu coalitia de guvernare PSD-ALDE, maine (miercuri n.r.) vom vota programul de guvernare, vom vota guvernul condus de Sorin Grindeanu”, a precizat Kelemen Hunor. El a tinut sa precizeze ca UDMR nu a dat “un cec in alb” PSD prin sustinerea guvernului Grindeanu, conform News.ro.

“Acest lucru nu inseamna ca vom fi de acord cu toate proiectele guvernamentale pe parcursul lunilor care urmeaza. Noi vrem sa dam o perspectiva colaborarii parlamentare prin discutii saptamanale si discutii punctuale in ceea ce priveste fiecare initiativa guvernamentala. Deci nu este un cec in alb in acest moment, dar este pentru a porni pe acest drum, este un vot de incredere (…)”, a completat presedintele UDMR. Kelemen Hunor a mai spus ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu PSD, s-a discutat si despre denumirea Ministerului Culturii.

“Am avut o discutie legata de denumirea ministerului Culturii, noi am spus ca continutul este important, dar nu putem sa nu vorbim si despre simboluri si simbolurile au un rol important in politica si viata fiecarui om. Si schimbarea denumirii, daca nu se gaseste in structura Ministerului Culturii, o entitate care se va ocupa si de minoritatile etnice, atunci aceasta denumire va lasa un gust amar, va insemna ca se gandeste cel care a facut aceasta propunere doar la romani, nu si la minoritatile etnice, nu si la maghiari, celelate 18 minoritati”, a precizat deputatul UDMR.

El a sustinut ca UDMR a propus sa existe “o structura in interiorul ministerului Culturii care se va ocupa de minoritatile etnice, nationale, protectia identitatii lor si cultura minoritatilor etnice”, solicitare cu care Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, Daniel Constantin si premierul desemnat, Sorin Grindeanu au fost de acord. Kelemen Hunor a subliniat faptul ca a existat o discutie "legata de o strucutura care se va ocupa si de cultura minoritatile etnice", iar reprezentantii UDMR nu au cerut un secretar de stat.

