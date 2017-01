Viitorul ministru al Economiei, Alexandru Petrescu, a declarat, in timpul audierilor in comisiile parlamentare reunite pentru industrii si servicii si pentru politica economica, reforma si privatizare, ca ar dori sa restructureze complexurile energetice Oltenia si Hunedoara, companii care nu se afla in subordinea Ministerului Economiei, ci la Ministerul Energiei. Petrescu a primit aviz pozitiv miercuri de la comisiile parlamentare, cu 40 de voturi pentru, 17 impotriva si o abtinere.

Petrescu, propus de PSD pentru functia de ministru al Economiei, a fost intrebat, in cadrul comisiei de industrii si servicii, ce planuri va demara in calitate de ministru. ”Companiile aflate in dificultate, printre care si complexurile energetice Oltenia si Hunedoara, nu vor fi inchise, ci vor trece printr-un proces de restructurare. Vom constitui un fond suveran de investitii care sa administreze activele statului. Vom acoda facilitati firmelor cu probleme pentru a le ajuta sa iasa din impas”, a spus Petrescu, conform News.ro.

Viitorul ministru, in prezent director al Postei Romane, a declarat ca va demara si un plan de valorificare a resurselor minerale si energetice ale Romaniei. Petrescu a fost aprobat apoi in functie, nu inainte de a se atrage atentia, de catre un parlamentar, ca cele doua complexuri sunt in subordinea Ministerului Energiei.

