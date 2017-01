Mihaela Toader, propus ministru delegat pentru fonduri europene, a primit miercuri aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, ea declarand ca are obiective simple si putine pentru ministerul pe care urmeaza sa il conduca, printre care atingerea unei rate de absorbtie a fondurilor europene de 72,5% pana in 2020.

”In ceea ce priveste obiectivele mele la Ministerul Fondurilor Europene, ele sunt destul de simple si putine. Simple de inteles, nu neaparat de realizat. Ne-am stabilit in programul de guvernare sa ajungem la un grad de absorbtie de 72,5% la sfarsitul anului 2020 si 100% la sfarsitul exercitiului financiar, in 2023 (...) Pentru a putea realiza acest obiectiv avem cateva masuri care trebuie luate urgent, in prima jumatate a anului 2017: lansarea call-urilor gradual, acolo unde ele sunt pregatite (...) Este imperios necesar sa ne punem la punct sistemul de evaluare si selectie a proiectelor (…) Nu putem uita despre acreditarea autoritatilor de management, este un pas extrem de important”, a declarat Mihaela Toader in fata comisiilor parlamentare, conform News.ro.

Toader a mai spus ca absorbtia fondurilor europene este un obiectiv national, care trebuie sa fie dincolo de discutii politice, de neintelegeri si de diferente de abordare. ”Avem nevoie cu totii nu doar de cele 32 de miliarde de care facem vorbire cand vorbim de fondurile europene structurale si de investitii, dar avem nevoie de suflul pe care aceste fonduri si modul in care aceste fonduri ne pot schimba noua mentalitatea si reformele pe care le putem implementa”, a mai spus ea. Mihaela Toader a primit aviz pozitiv din partea comisiilor, cu 18 voturi ”pentru” si opt voturi ”impotriva”. Deputatii si senatorii PNL, USR si PMP au votat impotriva avizarii Mihaelei Toader pentru functia de ministru delegat pentru fonduri europene.

Sursa foto: Consiliul Judetean Dambovita