Dupa ce Carmen Dan a intrat in sala comisiei si a inceput prezentarea mapei sale profesionale, presedintele Comisiei pentru Aparare, Dorel Caprar (PSD), a informat presa ca nu poate participa la toata sedinta, anuntand ca vor fi facute declaratii la final, conform News.ro.

"Doamnelor si domnilor de la presa, va rugam sa ne lasati sa ne desfasuram activitatea si apoi doamna ministru va sta de vorba cu dumneavoastra", a spus el. Lucrarile comisiilor in care sunt audiati ministrii propusi la Interne si la Aparare au fost intotdeauna secrete, fara accesul presei, dar jurnalistii au contestat decizia, afirmand ca parlamentarii "trebuie sa isi asume" hotararea prin vot. "Nu va dam afara. Daca tineti neaparat, putem supune la vot", a replicat Dorel Caprar.

Mai multi membri ai comisiei au fost vizibil iritati de incident, comentand fara microfon. In urma votului, doar 11 dintre cei 35 de membri ai comisiei au votat impotriva desfasurarii sedintei cu usile inchise, fiind vorba despre membrii PNL, USR si PMP. Jurnalistii au atras atentia ca nu poate fi vorba despre secrete de stat in motivarea deciziei, avand in vedere ca noul ministru propus la Interne nu are inca o calitate oficiala, deci nu ar trebui la randul ei sa aiba acces la astfel de informatii.

"Sunt probleme de siguranta nationala, dupa care vom sta de vorba cu dumneavoastra, dupa ce doamna va fi audiata. Majoritatea comisiei a hotarat ca dumneavoastra sa ne lasati sa ne desfasuram activitatea", a insistat Caprar. In 2015, la audierile ministrilor Cabinetului Ciolos, sedintele in care au fost audiati Petre Toba (MAI) si Mihnea Motoc (MApN) s-au desfasurat tot cu usile inchise.

