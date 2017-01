Omul de afaceri Sebastian Ghita, care de la disparitia sa in urma cu aproape dpua saptamani a avut patru aparitii la postul de televiziune pe care il controleaza, a prezentat, marti seara, o inregistrare audio in care Traian Basescu discuta despre dosarul lui Dan Voiculescu, invocand si numele judecatoarei Camelia Bogdan, dar si pe cele ale procurorului sef al DNA Codruta Kovesi si pe al prim adjunctului SRI Florian Coldea. Intr-o inregistrare anterioara, Ghita afirmase ca Traian Basescu i-a spus ca are inregistrari cu "felul in care a fost planuita inchiderea lui Voiculescu", conform News.ro.

”Am luat nota de inregistrarile aparute in mass media in serialul «Ghita face dreptate». Cu privire la aceste inregistrari, fac urmatoarele precizari: 1. Inregistrarile au fost facute in cadrul unor discutii private in ultimele luni ale anului 2016; 2. Recunosc inregistrarile ca fiind reale; 3. Autorul a procedat la editarea inregistrarilor, ceea ce este de natura a crea unele confunzii”, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook.

Traian Basescu mai sustine ca nu s-a intalnit niciodata cu judecatoarea Camelia Bogdan si, implicit, nici nu a discutat cu aceasta dosarul Voiculescu. ”Afirmatiile mele sunt legate de informatii primite de la structurile specializate si nu de la procurori sau judecatori, cu care nu am discutat niciodata dosarul ICA ( Voiculescu)”, adauga liderul PMP.

El scrie ca, inca inainte de terminarea mandatului si, in mod deosebit, dupa terminarea acestuia, a vorbit frecvent in spatiul public, dar si in intalniri private, exemplificand ceea ce a considerat a fi ”abuzuri”, cu elemente din dosare pe care le cunostea. ”In acelasi timp, am vorbit, ori de cate ori am avut ocazia, despre nevoia punerii sub control real de catre Parlament a activitatii serviciilor de informatii, si, in mod deosebit, a SRI”, mai scrie Traian Basescu. Conform inregistrarii facute publice, Basescu transmite unui interlocutor ca are inregistrari cu toti, sugerand ca este vorba despre un stat mafiot si despre nemultumirea fata de faptul ca judecatoarea Bogdan a intrat in dosarul ginerelui.

"Voce: Si aveti inregistrari cu toti?

Basescu: Coldea, doamna Kovesi, Bogdan. Da' sa vezi conversatia cand imi spuneau ca il luam pe Mustata din complet.

Hai baieti sa-l aruncam in aer! Vreti sa-mi distrugeti familia?

Voce: Ce stat este asta, domnule presedinte?

Basescu: Eu v-am spus de cateva ori, stat mafiot. Na, eu stiu ce spun.

Voce: Probleme cu dosarul Voiculescu?

Basescu: Sa-i vezi cand vorbeau a doua zi dupa condamnare, care, cum le-o spusese cu trei zile inainte, s-a implinit. Cum imi spunea «maine il luam pe Mustata si intra Bogdan». Sa vezi dupa o zi cand spuneau «Am vorbit cu Bogdan si a spus ca daca aveam codul penal ii dadea 20 de ani, a putut sa-i dea doar zece». Pe urma trage concluziile Coldea, stii. Sa-l vezi ce spectaculos e Coldea cand trage concluzii!

Voce: Sunteti suparat pe ei.

Basescu: Bogdan este, a intrat judecator in dosarul ginerelui. Un judecator care duce dosarul de-un an este schimbat si la ultimul termen a intrat Bogdan. Pai ba, Bogdan, eu te stiu cine esti!". Ulterior, judecatoarea Camelia Bogdan, cea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu, a spus ca nu a avut niciodata o intrevedere cu Coldea sau cu Basescu si ca nimeni nu i-a sugerat vreo solutie in acest dosar.

Sursa foto: Agerpres Foto