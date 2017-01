Programul de guvernare al PSD, un document de 173 de pagini consultat de News.ro , estimeaza ca economia romaneasca va creste cu 5,5%, in medie, in urmatorii patru ani, ritm mult mai mare decat cel anticipat de analistii economici, pe baza cresterii salariilor bugetarilor, a cresterii investitiilor publice si a reducerii taxelor. Documentul cuprinde aprobarea unui Cod Economic valabil timp de cinci ani prin acord intre toate partidele, o Lege a Preventiei care sa protejeze firmele de sanctiuni de la prima abatere si plata tuturor taxelor online.

COD ECONOMIC PE 5 ANI, LEGEA PREVENTIEI

Una dintre primele masuri promise de PSD in programul de guvernare, este realizarea unui Cod Economic al Romaniei, care va contine Codul Fiscal, Codul de Procedura Fiscala, Legea de Infiintare a Societatilor Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale si toate celelalte legi cu caracter economic.

"Codul Economic al Romaniei va fi dezbatut in primul trimestru al anului 2017, cu patronatele, cu Asociatiile Oamenilor de Afaceri si cei care desfasoara activitati independente in toate ramurile economiei, cu sindicatele, dar si cu ONG-uri, Autoritati Publice Locale, alte autoritati publice interesate, asociatii ale cetatenilor, firme de consultanta interne si internationale, toata clasa politica", se arata in document.

Ulterior, codul va intra in dezbatere parlamentara din aprilie 2017, va intra in vigoare cel tarziu de la 1 iulie 2017, iar masurile cuprinse in actul normativ se vor aplica de la 1 ianuarie 2018, gradual pana in 2022, prevede calendarul stabilit de PSD.

"Odata aprobat de Parlamentul Romaniei, Guvernul va cere un moratoriu celorlalte forte politice din parlament, prin care nicio formatiune politica sa nu mai initieze propuneri legislative privind modificarea noului Cod Economic al Romaniei, pentru cel putin o perioada de 5 ani de zile", prevede programul de guvernare.

Un act act normativ promis de PSD este Legea preventiei, care va obliga autoritatile cu atributii de control "sa procedeze in primul rand la educarea si perfectionarea antreprenorilor de orice fel, precum si la prevenirea greselilor de orice fel". Mai exact, o firma nu va mai putea fi sanctionata de la prima abatere, ci va trebui mai intai sa beneficieze de indrumare si prevenire din partea angajatilor Fiscului. "Practic, scoatem cartonasul rosu acordat direct si il inlocuim cu doua cartonase galbene", se arata in document.

CRESTEREA SALARIILOR BUGETARILOR

La nivelul principiilor de guvernare economica, PSD mizeaza pe stimularea consumului, prin cresterea veniturilor populatiei, si a productiei, prin reduceri de taxe si investitii publice.

PSD prevede in principal cresterea masiva a veniturilor bugetarilor, prin mai multe masuri ce urmeaza sa fie implementate din acest an. Astfel, "cresterea salariului mediu pentru cei din sectorul public va fi de 20% pana la 1 iulie 2017, alti 20% incepand cu 1 iulie 2018 si 8% incepand cu 1 iulie 2019", prevede programul de guvernare.

Stimularea salariilor bugetarilor vine in contextul in care, pentru 2016, prognozele oficiale arata ca venitul mediu brut lunar din sectorul bugetar a ajuns la 3.231 lei, nivel cu 22,6% mai mare decat castigul brut din sectorul concurential, care include companiile. PSD admite ca majorare va creste semnificativ povara cheltuielilor de personal in cadrul bugetului public.

"Vom ajunge astfel, de la o alocare de 7,8% din PIB astazi, pentru cheltuielile de personal din sistemul public, la 9,5% din PIB in 2019", estimeaza programul de guvernare. Pe langa salarii, bugetarii vor primi si alte stimulente. PSD promite ca toti bugetarii "vor beneficia anual, incepand cu primul semestru din 2017, de un tichet de vacanta egal cu valoarea salariului minim brut din acel an", care va putea fi utilizat doar in Romania.

De asemenea, plata orelor suplimentare si a garzilor va fi obligatorie, daca salariatul nu va solicita convertirea acestora in zile libere si "daca acestea au fost cerute expres de ordonatorii principali de credite", in conditiile in care, in prezent, pentru orele suplimentare se acorda zile libere in plus.

Programul de guvernare prevede si realizarea unui fond de 5% din cheltuielilor de personal in fiecare institutie publica pentru acordarea de bonusuri, "dar nu mai mult de un salariu pe luna pentru acei functionari publici cu performante bine cuantificate, conform unor indicatori dinainte stabiliti si aprobati de catre conducerea si sindicatele din acea institutie publica". PSD estimeaza ca, in urma masurilor implementate, Romania va avea in 2020 "peste 1 milion de cetateni cu salariul brut mai mare de 1.000 euro, facand parte deci din clasa de mijloc, fata de mai putin de 200.000, cat sunt in prezent".

In plus, PSD promite ca salariul mediu brut in Romania se va apropia in 2020 de 1.000 euro, comparativ cu 2.918 lei (648 euro) in octombrie 2016. PSD si-a propus si cresterea accelerata a salariului minim pe economie, la 1.450 lei (322 euro) in 2017, 1.510 lei (335 euro) in 2018, 1.625 lei (361 euro) in 2019 si 1.750 lei (389 euro) in 2020, aceasta fiind considerata "varianta pesimista" a scenariului de evolutie economica.

CRESTERE ECONOMICA DE 5,5% PE AN PANA IN 2020

PSD promite ca va asigura, pe perioada guvernarii sale, o crestere economica medie de 5,5% pana in 2020, ceea ce ar urca valoarea PIB la 1.014 miliarde lei (225 miliarde euro, la cursul actual) in 2020.

In 2015, valoarea PIB, revizuita recent, a fost de 160 miliarde euro, in timp ce, pentru 2016, valoarea PIB-ului Romaniei este estimata la 168,9 miliarde euro de catre Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Modelul propus de PSD pentru atingerea acestei performante economice este stimularea consumului.

"Inca din semestrul al doilea al anului 2015, Romania a intrat pe un trend de crestere economica de peste 5%, ca urmare a masurilor de impulsionare a investitiilor publice sau private, reducerii de taxe, dar si ca urmare a masurilor de crestere a veniturilor populatiei. Asadar, un ritm de 5,5% crestere economica va putea fi atins daca acest model va fi continuat", arata documentul PSD. In programul detaliat al PSD, partidul se angajeaza sa respecte plafoanele valabile la nivelul Uniunii Europene, mentinand deficitul bugetar sub pragul de 3% din PIB pana in 2020 si datoria publica in limitele actuale.

Concret, PSD estimeaza un deficit bugetar de 2,7% din PIB pentru 2017, 2,6% din PIB in 2018, 2,3% din PIB in 2019 si 2% din PIB in 2020. Economistii PSD estimeaza sa guvernul va obtine venituri suplimentare la buget de 22 miliarde lei prin aplicarea masurilor promise in campanie, urmand ca masurile sa genereze venituri bugetare in plus de 99 miliarde lei in 2020.

SCADERI DE TAXE

PSD are mai multe promisiuni in materie de scaderi de taxe si de simplificare fiscala. Astfel, numarul taxelor din Romania urmeaza sa fie redus la cel mult 50. Programul de guvernare prevede in continuare reducerea TVA de la 20% la 18% de la 1 ianuarie 2018, desi TVA a scazut deja la 19% de la 1 ianuarie 2017.

PSD promite si introducerea unei cote TVA de 0% "pentru vanzarea de locuinte, publicitate si pentru inputuri in agricultura, incepand cu 1 martie 2017. In prezent, Romania are trei cote de TVA: cota standard de 19% si doua cote reduse, de 9%, respectiv 5%, permise de Uniunea Europeana. PSD precizeaza, in programul de guvernare, ca va introduce cota 0% in plus fata de cotele actuale.

Potrivit programului detaliat, cota 0% va fi introdusa pentru tranzactiile de valoare mai mica de 450.000 lei (100.000 euro), ceea ce ar stimula sectorul constructiilor, care ar urma sa genereze 50.000 de noi locuri de munca. De asemenea, accizele vor fi calculate, din 2018, la un alt curs de schimb, mai avantajos, fara a fo oferite detalii. In prezent, accizele aui fost inghetate la un curs fictiv, de 4,73 lei/euro.

PSD promite si alte facilitati fiscale, precum extinderea scutirii de impozit de venit in sectorul IT si pentru angajatii cu studii medii, in conditiile in care, in prezent, masura se aplica doar pentru angajatii cu studii superioare. Programul de guvernare mentioneaza ca, de la 1 decembrie 2018, toate taxele din Romania vor putea fi platite online.

INVESTITII PUBLICE

Principala masura pentru stimularea investitiilor publice va fi crearea unui Fond Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), alcatuit, in principal, din companiile de stat profitabile, a carui valoare va depasi 10 miliarde euro la orizontul anului 2020. "Guvernarea noastra va renunta la acel complex pe care multe guvernari in Romania l-au avut, si anume ca sunt unele lucruri care nu se pot face in tara noastra, desi foarte multe state le-au facut cu mult inainte si cu rezultate foarte bune", sustine programul de guvernare al PSD.

Fondul va folosi veniturile din dividende ale acestor companii, dar va strange fonduri si din emisiuni de obligatiuni sau din vanzarea de active neperformante precum case de odihna si hoteluri apartinand "unor companii al caror obiect de activitate este cu totul altul", fara a da detalii. "Scopul fondului va fi de a dezvolta sau construi de la zero afaceri in domenii prioritare pentru statul roman, care sa se sustina economic (deci cu un anumit grad de profitabilitate), singur sau impreuna cu alte fonduri de investitii sau investitori privati", arata documentul.

Fondul ar trebui sa aiba ca efect "aparitia a numeroase fabrici in agricultura si industrie, dar si la capitalizarea unor firme precum Tarom, CFR, Santierul Naval Constanta, C.E.C., Nuclearelectrica, astfel incat acestea sa-si poata extinde activitatea sau, dupa caz, sa achizitioneze noi capacitati: flota de avioane, de nave, de garnituri de tren", men'ioneaza autorii programului de guvernare. Cele mai mari investitii ale FSDI in urmatorii patru ani ar urma sa se realizeze in sanatate, sector in care PSD promite constructia unui spital republican si a opt spitale regionale. "Valoarea totala finantata din FSDI este estimata la 3,5 miliarde euro", mai arata documentul.

Alte 3 miliarde de euro vor fi folosite pentru constructia de autostrazi si cai ferate rapide care nu pot fi finalizate sau demarate din fonduri europene pana in 2020.

PSD mentioneaza finantarea autostrazii Targu Mures - Iasi, din care portiunea Targu-Neamt - Iasi este inclusa in masterplanul de transport ca fiind realizabila pin urmatorii ani, autostrada Timisoara - Bucuresti prin Oltenia, autostrada Comarnic - Brasov si autostrada Iasi - Bucuresti.

"In ceea ce priveste calea ferata rapida, finantarea prioritara se va face pentru refacerea caii ferate si modernizarea acesteia, astfel incat sa avem in Romania trenuri care circula cu viteze de peste 100 km/h, din directia Vest - Bucuresti, Chisinau - Iasi - Bucuresti, Bucuresti - Constanta, Bucuresti - Brasov", prevede programul. Guvernul promite si dezvoltarea industriei de armament din fonduri de la FSDI, "prin extinderea capacitatilor fabricilor existente", fara a da detalii.

STIMULAREA FISCALA A AGRICULTURII

Din 2017, TVA la toate materiile prime si serviciile din agricultura va fi redusa de la 9% la 0%, iar din 2018 impozitul va fi zero pentru terenurile agricole lucrate, dar si pentru achizitia utilajelor agricole, potrivit programului de Guvernare prezentat de PSD.

Noul Guvern intentioneaza sa aloce incepand cu 2017 circa 240 de milioane de euro anual, pe o perioada de opt ani, pentru sustinerea cresterii tomatelor si a porcilor in Romania.

In urmatorii ani, noul Guvern are in plan aplicarea catorva facilitati fiscale pentru agricultori precum: reducerea TVA la toate materiile prime si serviciile din agricultura de la 9% in 2016 la 0% incepand cu 1 martie 2017.

Din 2018, din programul de Guvernare reiese ca va fi eliminat impozitului pe terenuri agricole lucrate. Mai mult, din 2018 impozitul va fi zero pentru achiztia de tractoare sau utilaje agricole.

Programul detaliat al PSD prevede reducerea de la 46 lei la 0 lei pe hectar a impozitului pe terenul agricol lucrat si majorarea la 100 lei/ha a impozitului pe terenul agricol nelucrat timp de doi ani.

De anul viitor, guvernatii intentioneaza sa introduca un program de sustinere a produselor deficitare: precum tomate sau carnea de porc.

Astfel, de la bugetul de stat va fi alocata o suma de 240 de milioane de euro anual, timp de de 8 ani incepand cu 2017, pentru productia tomatelor romanesi, dar si pentru cresterea porcilor in fermele romanesti.

Totodata, nou Guvern planuiesti infiintarea a cel putin 10 unitati de procesare legume-fructe si depozite frigorifice si alte unitati de colectare si procesare lana, piei de ovine si caprine. Valoarea proiectului se ridica la 300 de milioane de euro pentru circa 4 ani, iar banii alocati vor proveni din Fond Suveran de Investitii al Romaniei(FSIR).

Pe langa aceste programe, guvernatii vor sa rezolve actualele probleme din agricultura: acordarea subventiilor la timp (avans incepand cu 15 octombrie si plata regulara incepand cu 1 decembrie pana la 31 martie a anului urmator), absorbirea fondurilor europene, refacerea si extinderea sistemului de irigatii (apa gratuita pana la statia de punere sub presiune), dezvoltarea sistemului national antigrindina, infiintarea unui credit de dezvoltare a afacerii cu garantii de stat pentru stimularea productiei vegetale, zootehnice si a acvaculturii, sprijin pentru angajarea tinerilor in agricultura, acvacultura si industria alimentara sau incurajarea agriculturii ecologice si a produselor traditionale.

