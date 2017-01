"Trebuie sa livrati ceea ce a fost promis in campania electorala. Campania electorala nu e doar un circ mediatic, sau poate ca este (...) De asta ati fost votati si asta trebui sa livreze Guvernul. Sper ca intr-o zi sa imi explicati cum veti face astfel incat sa va incadrati in deficit bugetar de 3%, sa cresteti salariile, sa scadeti impozitele, TVA si multe alte lucruri", a afirmat presedintele, informeaza news.ro.

El le-a mai spus ministrilor ca asteapta de la ei cateva lucruri, intre care sprijinirea unei justitii independente.

"Eu va doresc sa aveti un mandat de succes, romanii isi doresc sa aiba un guvern de succes. Cateva lucruri insa cred ca se asteapta de la dumneavoastra, cel putin eu le astept si cred ca sunt in asentimentul romanilor cu aceste asteptari. Astept sa pastrati clara, vizibila si declarata orietarea euro-atlantica a Romaniei, sa intariti pozitia Romaniei in cadrul NATO si al UE. Eu astept si multi asteapta sa faceti tot ce se poate sa sprijiniti o justitie independenta in Romania. Asta inseamna intarirea statului de drept. Ati jurat sa faceti tot ce puteti pentru o democratie matura in Romania. O democratie fara stat de drept nu ne putem imagina in Europa. Astept si asteptam cu totii", a mai aratat presedintele.

Iohannis le-a mai spus ministrilor ca trebuie sa gestioneze in mod responsabil economia romaneasca, atat cat depinde de Guvern, si finantele publice.

"Este extrem de important ca, dupa ce cresteti toate salariile, scadeti toate taxele si impozitele, renuntati la impozite de multe feluri, sa ne gasim totusi intr-o zona a sustenabilitatii, sa avem o datorie publica rezonabila, sa avem un deficit, care daca se poate sa fie sub 3% deficit, si foarte important, cu toate aceste masuri pe care le veti indeplini, sa aveti va rog grija ca economia Romaniei sa creasca", a mai atentionat Iohannis.

Presedintele le-a mai spus noilor ministri ca economia Romaniei este acum la un nivel foarte bun, peste medie, iar acest lucru trebuie sa continue pentru a putea ajunge la acelasi nivel cu tarile mai dezvoltate din Uniunea Europeana.

Seful statului le-a spus, in final, ca un alt domeniu unde trebuie sa fie atenti este securitatea nationala, si si-a exprimat speranta ca juramantul depus la Palatul Cotroceni i-a convins de importanta ei.

"Asta garanteaza pana la urma si unitatea, si independenta, si integritatea teritoriala, si suveranitatea. Fara securitate nationala aceste lucruri s-ar putea sa nu fie de la sine intelese. O securitate nationala care in mod clar este in stransa legatura cu stabilitatea Romaniei. Daca vorbesc de stabilitate, este important de stiut ca pentru noi nu conteaza doar stabilitatea interna, cat si stabilitatea regionala. Romania este o tara care vrea si poate sa fie ceea ce am numit eu Romania puternica. Romania poate sa ramana pol de stabilitate si de securitate in regiune. Pentru asta este insa nevoie sa va implicati cu totii", a conchis Iohannis, urandu-le membrilor Cabinetului Grindeanu "succes cu toate acestea".

Iohannis, catre Dragnea: Aflaram ca sunteti singurul care stie programul de guvernare; invatati-i si pe ei

Presedintele Klaus Iohannis l-a invitat pe presedintele PSD, Liviu Dragnea sa-i invete pe membrii Guvernului programul de guvernare, seful statului invocand afirmatia lui Dragnea potrivita careia el ar fi singurul care stie ”din scoarta in scoarta” programul.

Presedintele Klaus Iohannis s-a adresat presedintilor Camerelor Parlamentului la finalul discursului sau de dupa incheierea ceremoniei de depunere a juramantului de catre noul Guvern. ”Ii salut si pe musafirii nostri de astazi: presedintele Camerei Deputatilor, Senatului si Curtii Constitutionale”, a spus Iohannis.

Apoi, Iohannis s-a adresat liderului PSD intr-o propozitie in care a folosit un verb la perfectul simplu, specific zonei Olteniei. ”Domnule Dragnea, aflaram de la TV ca sunteti singurul care cunoaste programul de guvernare din scoarta in scoarta. Va rog eu frumos, invatati-i si pe ei!”, a spus presedintele.

La final, Iohannis le-a spus noilor ministri: ”Va urez mult succes pentru Romania!”

Guvernul Sorin Grindeanu a primit, miercuri, votul de investitura din partea celor doua Camere ale Parlamentului.

Parlamentarii au acordat increderea cabinetului cu 295 de voturi ”pentru” si 133 ”impotriva”, potrivit rezultatului votului anuntat in plenul reunit.

Dupa depunerea juramantului va avea loc prima sedinta a guvernului Grindeanu, incepand cu ora 21.

