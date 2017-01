Ministrul tehnocrat, Vlad Voiculescu, si-a incheiat mandatul cu o serie de masuri si decizii, menite sa schimbe sistemul de sanatate. Unele dintre deciziile guvernului au fost: cresterea salariala medie a angajatilor din sistemul medical, cresterea remuneratiei garzilor medicilor si marirea alocatiei pentru hrana pacientilor in spitale. Vezi in continuare in detaliu care au fost cele mai importante realizari ale acestui mandat de un an.