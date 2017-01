Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la CSM, in contextul in care avertiza asupra unei eventuale legi a gratierii si a amnistiei, ca "nu poate sa nu observe" ca in Parlament seful Camerei Deputatilor este condamnat penal, iar seful Senatului este trimis in judecata, ceea ce reprezinta o "circumstanta ingrijoratoare".