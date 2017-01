Demersul lui Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, de a trimite la Curtea Constitutionala sesizare in privinta Legii 90/2001 care prevede ca pot fi membri ai Guvernului persoanele care nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate a starnit proteste vehemente, atat din partea Presedintelui tarii, dar si a societatii civile.

Aproape 70.000 de semnaturi au fost stranse, online, pentru demiterea lui Victor Ciorbea, acuzat de faptul ca nu sprijina societatea civila si nu s-a autosesizat de-a lungul anilor atunci cand anumite propuneri legislative au fost adoptate impotriva „cetateanului de rand”. Bomboana de pe coliva a fost recenta interventie a Avocatului Poporului care a considerat oportuna sesizarea Curtii Constitutionale o sesizare in privinta Legii 90/2001.

Potrivit Avocatului Poporului, Curtea Constitutionala a fost sesizata in legatura cu articolul 2 din Legea 90/2001. Acest articol prevede: ”Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara, se bucura de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 4 alin. (1)”.

Internautii au strans aproape 70.000 de semnaturi pentru destituirea lui, insa acest lucru, legal, nu are niciun fel de valoare.

Conform Legii 35/1997, care reglementeaza institutia Avocatul Poporului, numit pe o durata de 5 ani de Camera Deputatilor si de Senat, Victor Ciorbea nu poate fi demis decat in anumite situatii.

Astfel, conform Art. 9:

(1) Mandatul Avocatului Poporului inceteaza inainte de termen in caz de demisie, revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, ori in caz de deces.

(2) Revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor, se face de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, la propunerea birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului.

(3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de indeplinire a functiei sau decesul se constata de catre birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, in cel mult 10 zile de la aparitia cauzei care determina incetarea mandatului Avocatului Poporului.

Cu alte cuvinte, doar o incalcare a Constitutiei si a legilor tarii ar putea duce la revocarea sa din functie, si asta doar daca se primesc voturile majoritatii celor din Camera Deputatilor si din Senat, ambele cabinete fiind majoritar PSD, in prezent – beneficiar cel mai evident al actiunilor lui Victor Ciorbea in prezentul apropiat.