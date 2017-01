”Eliminarea plafonului CASS pentru cei cu salarii de peste cinci ori salariul mediu, aici avem undeva in jur de 36.000 de beneficiari. Veniturile cresc cu 500 de milioane lei, deci nu vorbim doar de cheltuieli, care ar acoperi eliminarea CASS pentru veniturile din investitii si alte activitati si, de asemenea, cresterea salariilor pentru sectorul de cultura pe care astazi o adoptam. 500 de milioane venituri pe partea asta cu plus, cheltuieli cu minus”, a dat premierul Grindeanu un exemplu de echilibrare a veniturilor si cheltuielilor bugetare, conform News.ro.

Un alt exemplu dat de seful Guvernului a fost eliminarea CAS pentru aceeasi categorie de salariati. ”De asemenea, un plus pe venituri de 1,4 miliarde prin eliminarea plafonului CAS pentru cei cu salarii de cinci ori mai mari, care ar acoperi cresterea pensiei minime de la 400 la 520 lei de la 1 martie, transportul gratuit CFR pentru toti studentii si mai mult decat dublarea burselor, de la 83 la 201 lei. 1,4 miliarde cu plus pe venituri, 1,4 mld pe aceste mariri”, a mai spus Grindeanu.

Prim-ministrul a spus ca si majorarea salariului minim de la 1.250 lei la 1.450 lei va genera venituri de un miliard de lei, ”care ar acoperi 70% din costurile generate de cresterea punctului de pensie de la 1 iulie la 1.000 de lei”.

”Sunt lucruri pe care vreau sa le gestionati atent astfel incat aceasta balanta sa o avem tot timpul in echilibru, domnule ministru (de Finante – n.r.). De asemenea, in perioada urmatoare vom mai adopta, conform calendarului pe care-l avem, masuri de acest tip, nu doar noi, ci si in Parlament. Masuri pe Codul fiscal, astfel incat tot ceea ce ne-am angajat in fata oamenilor sa punem in practica”, a mai spus Sorin Grindeanu in cadrul sedintei de Guvern.

Sursa foto: agerpresfoto