Contributia de asigurari de sanatate si cea de asigurari sociale se va face, pe viitor, in functie de veniturile fiecarei persoane. Pana acum, nivelul acestora era plafonat la nivelul a cinci salarii medii brute. ”Se urmareste eliminarea inechitatilor privind plata contributiilor in procente egale, pentru toti salariatii, prin renuntarea la actualele plafoane privind contributiile de asigurari sociale si contributiile de asigurari sociale de sanatate”, transmite Executivul, conform News.ro.

De asemenea, se introduce exceptia potrivit careia, persoanele care realizeaza venituri din investitii si/sau din alte surse nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri daca, in cursul anului fiscal realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoana juridica sau venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

O alta masura vizeaza scutirea de impozitul pe profit, pe o perioada de 10 ani de la intrarea in vigoarea a OUG, a societatilor care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare - dezvoltare, definita potrivit legii. Masura este destinata sa stimuleze cresterea competitivitatii economiei romanesti prin inovare si mentinerea in tara a fortei de munca specializate in aceste domenii.

Alte facilitati au fost acordate microintreprinderilor. In primul rand, este majorata limita veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro, modificand astfel una dintre conditiile ce trebuie indeplinite de persoanele juridice romane pentru incadrarea in definitia microintreprinderii. Apoi se stabileste o cota de impozitare pe venituri unica, de 1%, pentru microintreprinderi, indiferent de numarul lor de salariati.

”O alta masura consta in eliminarea impozitului pe venit datorat de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii activitatilor cu caracter sezonier, in baza contractului individual de munca, incheiat pe durata determinata. Masura propusa are ca efect dezvoltarea unui capital uman calificat”, informeaza Executivul.

A fost modificata si stabilirea impozitului pe venit in cazul banilor obtinuti prin transferul dreptului de proprietate. ”Se introduce un plafon neimpozabil in cazul veniturilor obtinute ca urmare a transferului dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, in suma de 450.000 lei. Peste aceasta suma, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% la diferenta dintre valoarea declarata de parti si suma neimpozabila de 450.000 lei”, prevede Ordonanta de Urgenta.

Un alt element de noutate consta in deducerea de la calculul impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor a contravalorii serviciilor medicale furnizate sub forma de abonament, servicii medicale preplatite pe care furnizorii le ofera in mod direct abonatilor si nu prin intermediul asiguratorilor, in afara serviciilor din pachetul de servicii medicale de baza din sistemul de asigurari sociale de sanatate, suportate de angajati, pe langa primele de asigurare voluntara de sanatate (conform Legii nr. 95/2006, republicata), in limita echivalentului in lei al sumei de 400 euro anual.

