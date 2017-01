"Aceasta situatie a fost un test pentru toata lumea, pentru toti cei care au avut competente in gestionare. Acum doua nopti l-am cautat vreo trei ore pe prefectul de la Giurgiu. O sa il rog pe domnul ministru sa dispuna incetarea exercitarii pentru prefectul de la Girgiu", a spus Carmen Dan, dupa o vizita de lucru la Ministerul Transporturilor, potrivit News.ro.

Ea a afirmat ca e "e nepermis sa fii de negasit" in momente de criza, mai ales ca in judetul Giurgiu exista si vama. Zorinel Niculcea a fost numit in functia de prefect al judetului Giurgiu in aprilie 2016. Anterior, el a fost in doua randuri prefect de Teleorman, sustinut de PNL.