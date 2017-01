"Noua ni s-a explicat de la inceput procedura si ni s-a spus ca nu exista nicio explicatie legala ca sa tii mana pe Biblie sau Constitutie. De altfel, pentru ca doamna Sevil Shhaideh nu a beneficiat de Coran cum era normal, s-a si pus Constitutia nu peste Biblie asa cum era normal, in mod uzual, ci s-a pus alaturi, sa poata jura si dumneaei pe Constitutie, cum a si jurat, pentru ca am vazut cum s-a spus in spatiul public ca a jurat pe Biblie. Nu, a jurat cu mana pe Constitutie. Nu am avut niciun fel de presiune la vremea respectiva. Stiind ca nu e niciun fel de obligatie legala, m-am concentrat mai mult pe partea de discurs, dar stiti si dumneavoastra foarte bine ca nu a fost cu intentie", a declarat Lia Olguta Vasilescu, duminica, intr-o conferinta de presa, la Craiova, scrie News.ro.

Ministrii Cabinetului Grindeanu au depus marti juramantul de investire in functie, la Palatul Cotroceni. Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, si Viorel Stefan, ministrul de Finante, au uitat sa jure cu mana pe Biblie.

Sursa foto: AGERPRES FOTO