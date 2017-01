Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat duminica seara ca ”este foarte posibil” ca luni sa initieze o comisie parlamentara de ancheta in fata careia sa fie chemati fostul premier Dacian Ciolos, fostul ministru de Finante, Anca Dragu, fostul ministru al Fondurilor Europene, seful ANAF si presedintele Consiliului Fuscal pentru a da explicatii in legatura cu rectificarea bugetara din noiembrie 2016.

”Vorbim de cel putin cinci persoane care trebuie sa dea explicatii: primul ministru, ministrul Finantelor, ministrul Fondurilor europene, seful ANAF si presedintele Consiliului Fiscal (…) Este foarte posibil ca maine sa initiem o comisie de ancheta pentru ca ceea ce s-a intamplat la Ministerul de Finante este ilegal. Ei au estimat pe hartie, avand la baza probabil niste angajamente scrise din partea unor decidenti, ca veniturile in Romania la finalul anului 2016, vor creste cu aproape trei miliarde. Drept pentru care au facut o rectificare pozitiva. Asta era undeva in 23 noiembrie. 31 decembrie ne arata ca veniturile sunt mai mici cu zece miliarde sau cu 14, o sa primesc toate datele maine dimineata. Iertati-ma, dar asta este total ilegal”, a declarat Liviu Dragnea la Romania TV, conform News.ro.

Liderul PSD a spus ca din cauza acelei rectificari bugetare din noiembrie 2016, bugetul pe 2017 va avea cu zece miliarde de lei mai putin. ”Cine a mintit cu aceste date, ceea ce nu s-a mai intamplat in Romania, va trebui sa plateasca. Sa vedem si cum domnul presedinte de la Consiliul Fiscal a dat aviz, de fapt a certificat ca aceste date sunt reale. Suntem in situatia in care bugetul Romaniei pe anul 2017 are o gaura de zece miliarde de lei pe care sigur ca o s-o acoperim, dar acesti zece miliarde de lei puteau sa se duca in alte lucruri bune pentru romani (…) Daca lucrurile se vor adeveri ne vom afla intr-o situatie fara precedent in Romania”, a mai spus Dragnea.

In luna noiembrie, presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara ca daca social-democratii vor castiga alegerile va fi dus la indeplinire sloganul USL, "Dreptate pana la capat", iar cei pe care ii considera responsabili de greselile ultimului an vor trebui sa "plateasca", in instanta, precum Klaus Iohannis, Dacian Ciolos, dar si ministrii sai.

Sursa foto: Agerpres