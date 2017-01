Fostul ministru al Finantelor, Anca Dragu, a declarat luni, pentru News.ro, ca acuzatia presedintelui PSD, Livu Dragnea, privind o asa-numita "gaura in buget" de 10 miliarde lei, este fara temei, in conditiile in care bugetul a incheiat 2016 cu un deficit de 2,59% din produsul intern brut (PIB), semnificativ sub nivelul programat, desi in decembrie s-au realizat cheltuieli anticipate cu rambursarea TVA, ce puteau fi lasate, in mod normal, pentru 2017, ceea ce ar fi majorat cheltuielile bugetare din acest an.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat duminica seara ca ”este foarte posibil” ca luni sa initieze o comisie parlamentara de ancheta in fata careia sa fie chemati fostul premier Dacian Ciolos, fostul ministru de Finante, Anca Dragu, fostul ministru al Fondurilor Europene, seful ANAF si presedintele Consiliului Fuscal pentru a da explicatii in legatura cu rectificarea bugetara din noiembrie 2016. Liderul PSD a spus ca din cauza acelei rectificari bugetare din noiembrie 2016, bugetul pe 2017 va avea cu zece miliarde de lei mai putin, conform News.ro.

Fostul ministru de Finante a explicat ca acuzatia nu are nicio logica. "Bugetul din fiecare an incepe de la zero. Se face un cadru macroeconomic, pe baza caruia se estimeaza veniturile si cheltuielile. La sfarsitul anului se trage linie si daca veniturile sunt mai mari decat cheltuielile, este surplus, daca sunt mai mici este deficit", a spus Dragu, pentru News.ro. Fostul ministru a subliniat ca deficitul bugetar a fost sub nivelul programat in 2016, iar pentru 2017 responsabilitatea bugetului este a noului guvern, in intregime.

"Daca asa-zisa gaura ar fi existat, deficitul ar fi sarit in 2016 de 4% din PIB, insa a fost de 2,59% din PIB", a precizat Dragu. Pentru intregul an 2016, bugetul prevedea un deficit bugetar de 2,95% din PIB dupa metodologia europeana ESA si 2,8% din PIB pe metodologia cash. Dupa primele 11 luni ale anului 2016, deficitul bugetului general consolidat al statului a urcat la 5,5 miliarde lei, de la 1,3 miliarde lei in octombrie, reprezentand 0,73% din produsul intern brut (PIB), arata datele publicate la finalul anului trecut de Ministerul Finantelor.

Astfel, potrivit declaratiilor ministrului, in luna decembrie 2016 s-a realizat un deficit de 1,9% din PIB, o evolutie obisnuita in ultimii ani, cand cele mai multe cheltueili bugetare au fost realizate la final de an. In plus, in luna decembrie 2016, cand era clar ca deficitul va fi semnificativ sub tinta, Ministerul Finantelor a programat plata unor sume in avans, care puteau fi lasate, in mod normal, pentru 2017 si ar fi majorat cheltuielile bugetare din acest an.

Astfel, in 29 decembrie 2016, Fiscul a rambursat companiilor TVA de 630,2 milioane lei, valoare in plus fata de cea programata pentru luna decembrie. In 13 decembrie, ANAF anuntase ca va rambursa in luna decembrie TVA de doar 763,57 milioane de lei, dar in 28 decembrie a majorat valoarea la 1,44 miliarde lei. Rambursarea s-a facut "desi termenul limita pentru astfel de plati este de 45 de zile", a spus Dragu.

Intrebata despre motivele pentru care Liviu Dragnea a facut aceste acuzatii, Anca Dragu a spus: "Cred ca cineva a dorit sa faca un "bine" cu un nou atac la tehniocrati, dar a facut rau, ca lumea mai intelege cum functioneaza bugetul". Fostul ministru s-a aratat dispusa sa dea explicatii, inclusiv in fata unei comisii parlamentare, despre executia bugetara din 2016. "N-am nicio problema sa explic oricui cum a evoluat bugetul in perioada mandatului meu", a mai spus Dragu, pentru News.ro.

Anterior, si fostul premier Dacian Ciolos a respins acuzatiile lui Liviu Dragnea. ”Dragi romani, confruntat probabil cu cateva cifre si realitati ale economiei romanesti pe care eu le tot spun de cateva luni, constient ca nu stie pe unde sa scoata camasa ca sa acopere financiar promisiunile facute in campania electorala, domnul Liviu Dragnea face o scamatorie si anunta ca ar fi gasit, citez, «o gaura de zece miliarde in buget»”, a scris Ciolos, pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier mentioneaza ca, pentru orice om cu minime cunostinte economice, o astfel de ”gaura” ar fi presupus fie venituri mai mici, fie cheltuieli mai mari decat cele prognozate si, oricum, ar fi trebuit sa se regaseasca in deficitul bugetar, ”ceea ce nu este cazul”.

”Aceasta «gaura» NU exista”, a subliniat Ciolos.

