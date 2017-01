Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat duminica seara ca luni Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara pentru ca Guvernul sa poata da ordonante, lucru pe care nu il poate face in prezent deoarece PNL a atacat la Curtea Constitutionala legea de abilitare a Executivului de a da ordonante pe perioada vacantei parlamentare, conform News.ro.

”Maine convocam Parlamentul in sesiune extraordinara. De ce? Pentru ca Guvernul sa poata sa emita ordonante. parlamentul fiind convocat in sesiune extraordinara, Guvernul poate emite ordonante. noi nu ne pierdem in detalii. Am vazut ca acest Guvern se doreste sa fie blocat, foarte bine, folosim toate parghiile legale si constitutionale pe care le avem pentru a asigura Guvernului conditiile sa guverneze”, a anuntat Liviu Dragnea la Romania TV.

PNL si USR au sesizat vineri Curtea Constitutionala cu privire la legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, argumentand ca actul normativ permite Executivului sa se substituie Legislativului si ca, totodata, legea ar permite cabinetului Grindeanu sa modifice legi organice prin ordonante simple, ceea ce este contrar Constitutiei.

Primul argument adus de contestatari legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare este ca actul normativ incalca articolul 1, alin. 4 din Constitutie, care prevede ca „Statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativa, executiva si judecatoreasca - in cadrul democratiei constitutionale”.

PNL si USR argumenteaza ca articolul 1, alin. 4 din Constitutie este incalcat pentru ca Guvernul primeste, prin legea de abilitare, competente aparent egale cu puterea legislativa. ”Printr-o astfel de lege de abilitare se evita dezbaterea parlamentara cu privire la necesitatea solutiilor preconizate prin adoptarea ordonantelor, organul reprezentativ suprem al poporului roman fiind evitat”, spun contestatarii actului normativ.

De asemenea, ei arata ca delegarea competentei legislative presupune identificarea exacta a atributiilor Guvernului, pentru ca, altfel, posibilitatea acestuia de a alege in mod discretionar interventiile legislative ar echivala cu transformarea Guvernului in autoritate legiuitoare, concurenta cu Parlamentul.

Autorii acuza si faptul ca au fost incalcate termenele regulamentare pentru depunerea amendamentelor, iar parlamentarii opozitiei nu au avut astfel ocazia de a propune modificari. Al doilea argument de neconstitutionalitate pus pe masa CCR este acela ca legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante ar permite Executivului sa modifice inclusiv legi organice, ceea ce contravine prevederilor constitutionale.

Astfel, PNL, USR si PMP spun ca, potrivit legii de abilitare, Guvernul va avea dreptul sa reglementeze domeniul administratiei publice si dezvoltarii regionale, fara a se preciza foarte clar ce anume din respectivul domeniu. ”Norma criticata este neclara, deoarece nu face distinctia intre autoritatile publice centrale care formeaza administratia publica de specialitate si autoritatile administrative autonome. Pe cale de consecinta, exista posibilitatea ca guvernul sa procedeze la modificarea unor reglementari legale cu caracter organic privind autoritatile administrative autonome, actiunea care ar incalca dispozitiile art. 117, alin. (3) din Constitutie”, argumenteaza contestatarii legii. De asemenea, PNL, USR si PMP atrag atentia si asupra faptului ca Guvernul este abilitat sa modifice si legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, care este o lege organica, ceea ce contravine Constitutiei.

Un alt domeniu in care Guvernul este abilitat prin legea adoptata de Parlament sa intervina si care ar presupune modificarea unor legi organice este cel al Educatiei. Astfel, potrivit legii de abilitare, Executivul poate interveni prin ordonante simple pentru reglementarea unor masuri pentru invatamantul preuniversitar, pentru reglementari in domeniul cercetarii stiintifice si invatamantului superior si pentru reglementari privind asigurarea calitatii in invatamantul superior si pentru stimularea si incurajarea studentilor. ”Conform art. 73 alin 3 lit. n) din Constitutie sunt de domeniul legii organice actele normative privind organizarea generala a invatamantului”, arata PNL si USR in sesizarea trimisa Curtii Constitutionale.

Nu in ultimul rand, initiatorii sesizarii spun ca legea nu a fost corect enuntata din punctul de vedere al rigorii constitutionale. "Legea privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonante nu are un caracter concis, sobru, clar si precis, care sa excluda orice echivoc. Legea cuprinde norme imprecise, cu caracter general, care nu stabilesc cu exactitate masurile legislative delegate", se arata in sesizare.

”Ca atare, fata de cele invederate, solicitam Onoratei Curti sa constate ca Legea privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonante, adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 5 ianuarie 2017 este neconstitutionala”, concluzioneaza liberalii si useristii. Parlamentul a adoptat joi, in procedura de urgenta, proiectul de lege care prevede abilitarea Guvernului de a emite ordonante in timpul vacantei parlamentare, cu 150 de voturi “pentru” si 83 de voturi “impotriva” in Camera Deputatilor si cu 76 de voturi ”pentru” si 35 de voturi ”impotriva” in Senat.

