”Cu priceperea-i «pretutindenara», Dragnea a depistat nici mai mult nici mai putin decat lipsa a 10 – 14 miliarde lei din bugetul de stat in luna decembrie 2016. Si pentru ca priceperea-i «pretutindenara» acopera si justitia, Dragnea a gasit si vinovatii: premierul Ciolos, ministrul de finante Anca Dragu, presedintele Consiliului Fiscal, ministrul Fondurilor Europene, seful ANAF, ministrul Fondurilor Europene si nu in cele din urma presedintele Iohannis”, scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook.

El sustine ca, in realitate, ”odata instalati la guvernare pesedistii constata ca nu prea exista resurse bugetare pentru a acoperi promisiunile electorale mincinoase”. ”Si atunci, ce scuza mai convingatoare decat «greaua mostenire»? Iar daca «greaua mostenire» o impanam cu o Comisie Parlamentara de Ancheta, reteta propagandistica este perfecta pentru a motiva introducerea unor noi taxe si impozite”, continua Basescu. Liderul mai comenteaza: ”Sa ne pregatim sa spunem adio cotei unice de impozitare. Tavalugul a pornit cu salariile mari, urmeaza firmele, proprietatile si de ce nu, aerul. Asta a «uitat» Dragnea sa spuna in campanie”.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat duminica seara ca ”este foarte posibil” ca luni sa initieze o comisie parlamentara de ancheta in fata careia sa fie chemati fostul premier Dacian Ciolos, fostul ministru de Finante, Anca Dragu, fostul ministru al Fondurilor Europene, seful ANAF si presedintele Consiliului Fuscal pentru a da explicatii in legatura cu rectificarea bugetara din noiembrie 2016. Toate salariile mai mari de cinci ori decat salariul mediu brut pe economie vor scadea incepand cu 1 aprilie 2017, in urma eliminarii plafoanelor la CAS si CASS de catre Guvernul Grindeanu. Potrivit Executivului, in aceasta situatie se afla aproximativ 36.000 de salariati din Romania, iar veniturile in plus la buget vor depasi suma de 1,9 miliarde de lei.

